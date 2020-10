Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan, of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Jasmina Gajadhar-Borgeld (35)

Verdient de kost als: Momenteel werkloos, bezig met ontwikkeling eigen blog

Woont: In Honselersdijk

Het bonnetje van Jasmina Roomhoorntje 3,00 euro, aanbieding

Gesneden amandelen 1,89 euro

Kinderkwark 0,62 euro

Biologisch kokosmeel 1,79 euro

Amandelmeel 3,45 euro

Roomkaas 0,69 euro

2 pakjes roomboter 3,78 euro

Vegetarische rulstukjes 1,59 euro

Stevia 1,89 euro

Chocoladereep 1,79 euro

Chocoladereep 1,09 euro

Mozzarella 0,57 euro

Nibbit rings 1,45 euro, aanbieding

Subtotaal: 23,60 euro

Totaal: 22,10 euro

Voor ik belde kwam er net een cake uit de oven, zei je!

"Klopt. Dit bonnetje is van gisteravond, toen ik nog snel even naar de winkel ging om wat lekkere dingen te kopen. Ik had zin om een koolhydraatarme cake te bakken. Daarvoor zijn het amandelmeel, het kokosmeel, de roomboter en de amandelen."

"Ik ben niet echt een bakprinses, maar ik probeer wel wat. Amandelmeel is lekker om mee te bakken. Meestal koop ik dat online, want dat is veel goedkoper. Dit was maar 200 gram, dus best duur. Ik heb het gemixt met de kokosmeel."

Waarom maak je een koolhydraatarme cake?

"Ik ben een lekkerbek, maar ik heb ook diabetes. Dus ik doe mijn best om op mijn gezondheid te letten. Ik had nog nooit koolhydraatarm gebakken. Maar gelukkig smaakt de cake goed. Vanavond ga ik koolhydraatarme lasagne maken."

"Ik ben meer in de keuken bezig dan anders, omdat ik door het coronavirus niet veel buiten kom. Met mijn diabetes loop ik namelijk meer risico. Tijdens de piek in maart ging ik juist veel ongezonde dingen eten en kwam ik aan. Nu wil ik het helemaal anders doen."

Vind je dat lastig? Want ik zie ook nog wat suikers op het bonnetjes staan.

"Het roomhoortje - een taartje - kon ik met korting meepakken. Het is niet zo dat ik helemaal geen suikers eet. Want van een heel streng dieet word ik niet gelukkig. Nu eet ik alles, maar wel met mate. En echt geen taart en cola of zo."

"De chocola en de chips zijn voor mijn man en dochter. Mijn dochter is nu twee jaar. Eerst was ik heel voorzichtig met snoep en lekkers, omdat mijn schoonmoeder ook diabetes heeft gehad. Ze zou het van twee kanten kunnen krijgen. Inmiddels krijgt ze weleens wat, maar maximaal één ding op een dag. Ze wordt al erg verwend door haar opa en oma."

Vind je dat dan vervelend?

"Nou, ik ben wel de enige in mijn familie die gezond eten echt belangrijk vindt. We zijn Surinaams, en die keuken werkt veel met vlees en rijst. Ik ben echt wel van de groenten en probeer die op het menu te zetten. Mijn moeder deed dat ook, maar daarin was ze een uitzondering."

"Op verjaardagen en bij familie zie ik dat er veel frisdrank wordt geschonken. Een keertje is niet erg, maar elke dag? Mijn kind is een van de weinigen die geen frisdrank mogen."