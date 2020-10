Een scheiding, een faillissement, een verslaving: het kan allemaal leiden tot schulden. In Nederland heeft 32 procent van de huishoudens te maken met betalingsachterstanden en een op de zeven Nederlanders schaamt zich voor zijn of haar financiële situatie. Manon (26, echte naam bekend bij de redactie) raakte verslaafd aan drugs, staakte haar studie rechten en zit nu met een ton aan schuld.

"Na het overlijden van mijn beste vriend kon niets me meer schelen", begint ze. "Ik ging maximaal lenen bij DUO. Al het geld dat ik binnenkreeg, ging op aan drugs, feesten, Uber en Thuisbezorgd."

Op de piek gaf Manon bijna 100 euro per dag uit, waarvan het meeste opging aan cocaïne. "Ik was graatmager en ging niet meer naar de universiteit. Mijn ouders confronteerden me ermee dat ze me niet meer herkenden. Dat raakte mij." Het roer moest finaal om. "Die nacht meldde ik me aan voor een kliniek. Ik wist niet meer hoe ik zonder drugs moest leven."

“Omdat ik mijn studie niet had afgemaakt, moest ik de studiefinanciering ook helemaal terugbetalen.” Manon

Marion Weijers van het Nibud herkent het gemak waarmee jongeren geld lenen. "'Ome DUO' wordt het onder jongeren genoemd. Alsof het gratis geld is." Het Nibud adviseert dan ook om niet zomaar maximaal te lenen. "Ga uit van wat je nodig hebt. En ga op basis daarvan een lening aan. En niet andersom, wat veel jongeren doen."

Hulp van ouders

Terwijl Manon aan het afkicken was, werden haar schulden steeds inzichtelijker. "In totaal had ik een ton schuld. Dat was voor de helft studieschuld. Omdat ik mijn studie niet had afgemaakt, moest ik de studiefinanciering ook helemaal terugbetalen. Net als de kosten voor mijn ov-kaart", vertelt ze. "Mijn ouders hadden besloten de schuld over te nemen, zodat ik mijn schuld alleen bij hen hoef af te lossen."

Weijers begrijpt dat ouders hun kind graag willen helpen. "Dat kan voordelig zijn, omdat er zo geen incasso- en deurwaarderskosten bij komen. Het maakt het tegelijkertijd ook ingewikkeld, omdat je als ouders schuldeiser wordt van je kind en je daardoor twee petten op hebt, wees je daar wel bewust van", aldus de Nibud-expert.

Volgens haar is het lang niet altijd duidelijk voor jongeren waar ze hulp kunnen krijgen. "Mocht je jong zijn en denken dat je in de schulden aan het belanden bent, dan adviseer ik de website zelfjeschuldenregelen.nl. Sinds kort is er ook een landelijk telefoonnummer dat je anoniem kunt bellen als je financiële zorgen hebt: 0800-8115. Als je dat nummer belt, kijken zij waar je in jouw gemeente voor hulp kunt aankloppen."

Jong en in de bijstand

Tijdens haar afkickperiode moest Manon rondkomen van 3 euro per dag. "Het was noedels, pasta pesto en hotdogs. Ik schrok ervan hoe erg ik gewend was om avocado of pijnboompitten te kunnen kopen. Gelukkig had ik lieve mensen om me heen bij wie ik soms mocht aanschuiven. Vandaag de dag ben ik blij met elke euro die ik heb."

“Als je in de bijstand zit zonder toekomstperspectief, wordt het moeilijker om eruit te komen.” Marion Weijers, Nibud

Inmiddels is Manon 2,5 jaar clean en nuchter en woont ze weer zelfstandig. Ze leeft van haar bijstandsuitkering. "Ik heb net een baan aangeboden gekregen bij de stichting waarbij ik vrijwilligerswerk heb gedaan. Hierdoor ga ik er 200 euro op vooruit, boven op mijn uitkering." In een app houdt Manon bij hoeveel geld ze heeft uitgespaard. "Sinds 23 april 2018 heb ik al 44.875 euro bespaard. Mijn hoofd gaat ervan tollen."

Toekomstperspectief is belangrijk, zegt Weijers. "Als jongeren in de bijstand belanden, worden ze nu gestimuleerd om te gaan werken of te leren om je startkwalificatie te halen. Want als je in de bijstand zit zonder zo'n toekomstperspectief, wordt het moeilijker om eruit te komen."