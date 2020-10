Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan, of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Stef Heijnen-Bakker (29)

Verdient de kost als: Decorontwerper en theatermaker

Woonplaats: Oostzaan

Het bonnetje van Stef Tarwebloem 0,38 euro

2 pakken zelfrijzend bakmeel 0,90 euro

Pak kristalbloem 0,59 euro

Volkoren crackers 1,24 euro

2 focaccia's, 2,05 euro, aanbieding

1 pakje roomboter 1,99 euro

1 pakje roomboter 2,19 euro

Slagroom 1,69 euro

2 rollen beschuit, 1,98 euro, aanbieding

Biologische eieren 1,75 euro

Totaal 14,76 euro

Iets gebakken?

"Yes, een perentaart! Ik was bij vrienden op bezoek en die hebben een perenboom in de tuin. Ze zeiden: 'Wil je wat mee? We hebben wat over.' Ze wezen naar een krat boordevol peren, het leek wel een badkuip. Ik hou van bakken, dus ik kon er wel wat mee."

En je bakproducten waren op?

"Ja, ik bak zoveel. Ik heb een continue stroom aan bakproducten nodig. Ik lijk wel een bakkerij! Er gaat per maand wel 1 kilo zelfrijzend bakmeel door. En ook 1,5 à 2 kilo suiker. Ja, ik ben een zoetekauw."

"Met de peren heb ik een omgekeerde taart met gekarameliseerde peer gemaakt. Daarvoor mix je boter met basterdsuiker en giet het in een taartvorm. Daar leg je de peren in en daarna giet je het cakebeslag eroverheen. Ik heb ook nog stukjes peer door het cakebeslag gedaan. Ik maak niet vaak cakes of taarten, eerder patisserie zoals macarons en bokkenpootjes."

Je klinkt als een professioneel bakker.

"Ik doe het meer voor de ontspanning! Ik ben begonnen door het tv-programma Heel Holland Bakt. Het is een hobby geworden die een beetje uit de hand is gelopen. Het kost namelijk veel tijd en geld. Ik koop wel elke maand een pot of een pan bij een woonwinkel. Ik heb speciaal een kast voor al mijn tools en ingrediënten aangeschaft."

Ik zie kristalbloem op het lijstje staan, wat is dat voor product?

"Dat had ik niet nodig voor deze taart, maar gebruik ik voor baksels zoals macarons. Het is een hele fijne bloem, waardoor het beslag egaler wordt. Meestal mix ik het met amandelmeel en fijne kristalsuiker, ook allebei 'fijne' bakproducten."

En er kwam slagroom op de taart?

"Ja, dat heb ik gekocht voor mijn vrienden met de perenboom, waar we de taart gingen opeten. Ik probeer zelf plantaardiger te eten, maar ik wil het niet opdringen aan anderen. Voor mezelf neem ik dan plantaardige slagroom mee."

Bak en kook je alles zelf? Ik zie ook een focaccia op je lijstjes taan.

"Ik denk dat het ongeveer 80/20 is. In de meeste gevallen kook ik zelf, en soms eten we een pak soep of een gekochte focaccia, inderdaad. Deze zijn heerlijk, met knoflook en basilicum. Dan doe ik er zelf nog wat zeezout en olie op. Ik experimenteer veel met koken en kruiden. Mijn man kan maar drie dingen koken: biefstuk, ei en water. Maar die biefstuk maakt hij dan wel weer veel beter klaar dan ik."