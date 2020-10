Lig je 's nachts te piekeren over je lege pensioenpot, hoge rente of je niet-bestaande testament? Gelukkig is er de rubriek Goed met geld om je van je financiële hoofdpijn af te helpen. Deze keer beantwoorden we de vraag: is een aanbouw aan mijn huis een slimme investering?

Geld verdienen met een koophuis komt steeds vaker voor in Nederland. De huizenprijzen zitten al sinds 2013 in de lift; een trend die ondanks de coronacrisis blijft bestaan, verwachten economen.

Vind jij de huidige spaarrente onaantrekkelijk en de beurs te abstract, dan is je koophuis wellicht een interessante plek voor je geld. Als je het aantal vierkante meters van je huis kunt vergroten, zou je de woning voor nóg meer geld kunnen verkopen, is de simpele redenering. Is het een slimme investering?

“In steden zoals Amsterdam en Utrecht hebben we dit in de laatste jaren enorm veel gezien.” Hans André de la Porte, Vereniging Eigen Huis

"Soms wel! In steden zoals Amsterdam en Utrecht hebben we dit in de laatste jaren enorm veel gezien: mensen die een kleine kelder uitgraven tot stahoogte en een deur aan de achterkant zetten. Of je zet een compleet nieuwe verdieping op het dak als je op de bovenste woonlaag woont", zegt Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis.

Dek je in tegen onvoorziene kosten

Hij waarschuwt wel dat het een "enorme verbouwing" is. Het traject kan jaren duren, omdat je een bouwvergunning moet aanvragen en krijgen, een architect in de arm moet nemen, eventueel goedkeuring van de vereniging van eigenaren (vve) moet krijgen en een geschikte aannemer moet vinden.

De bouwvergunning bedraagt een percentage van je verbouwkosten en wordt per gemeente bepaald. Om een idee te geven: in Amsterdam ben je 300 euro kwijt aan een vergunning voor een aanbouw die 10.000 euro kost en op Terschelling moet je 926 euro betalen als je voor dezelfde bouwsom gaat verbouwen. Bekijk in de tool van Vereniging Eigen Huis hoe het in jouw gemeente zit.

“Als je voor een hypotheek gaat, dan heb je een taxateur, adviseur en notaris nodig en ben je al snel 5.000 euro extra kwijt.” Fleur Kroonbergs, financieel planner

Naast de kosten voor de planning, de administratie, het materiaal en de werkuren moet je rekening houden met onverwachte kosten. Reserveer 5 procent van het budget voor onvoorziene uitgaven, adviseert het Nibud.

Lenen om te financieren

Wat is de beste manier om een aanbouw te financieren? Mocht je flink wat geld overhebben, dan is dit gezien de lage spaarrente wellicht hét moment om het bedrag te investeren in je woning. Bovendien moet je vermogensrendementsheffing betalen over je vermogen boven de 30.846 euro.

"Andere financieringsopties zijn een tweede hypotheek of een persoonlijke lening. Als je voor een hypotheek gaat, dan heb je een taxateur, adviseur en notaris nodig en ben je al snel 5.000 euro extra kwijt", zegt Fleur Kroonbergs, financieel planner en hypotheekadviseur.

In het geval van een persoonlijke lening komen die extra kosten er niet bij. Maar bij zo'n lening moet je wel vaak een hogere rente betalen. Momenteel betaal je (afhankelijk van je situatie) zo'n 5 procent rente voor een persoonlijke lening, terwijl de hypotheekrentes (afhankelijk van de looptijd en risicoklasse) rond de 2 procent liggen.

"Als je over de hele looptijd kijkt, is een persoonlijke lening vaak voordeliger als je niet meer dan ongeveer 25.000 euro wil lenen. Doordat de lening sneller moet worden afbetaald dan een hypotheek, ben je onder de streep minder kwijt aan rentekosten", zegt Kroonbergs.

'Investeren in woonplezier is het verstandigst'

Is een aanbouw al met al wel of geen goede investering? Hoewel de investering financieel voordelig kan uitpakken, is een aanbouw volgens de deskundige geen veilige of makkelijke manier om je geld te laten groeien.

Er is eigenlijk maar één manier om zeker te weten dat de verbouwing enige waarde oplevert: als je zelf in het huis blijft wonen en er op die manier van kunt genieten. En wellicht verkoop je je huis dan uiteindelijk ook nog met extra winst.