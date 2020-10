Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan, of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Juliëtte Maslow-Rosenkamp (38)

Verdient de kost als: Kinderboekenschrijver en schrijver voor tv

Woont: In Deventer

Het bonnetje van Juliëtte Biologische melk 1,05 euro

Twee draagtassen 0,60 euro

Pinda's 1,55 euro

Fles cola 1,79 euro

Glutenvrije krakelingen 1,15 euro

2 flesjes water 1,58 euro

Glutenvrije broodjes 2,99 euro

Glutenvrije maiswraps 2,19 euro

Biologische crème fraîche, 0,89 euro, aanbieding

Puntjes 0,95 euro

Biologische kipfilet 3,29 euro

Biologische spekreepjes 3,59 euro

Basilicum 1,49 euro

Afwasmiddel 1,99 euro

Olijfolie 2,39 euro

500 gram rundergehakt 5,19 euro

Aardbeien, 3,05 euro, aanbieding

Lasagnebladeren 2,69 euro

Twee doosjes gezeefde tomaten, 0,98 euro, aanbieding

Blikje tomatenpulp 1,15 euro

6 tomaten, 1,99 euro

Koffiecups 3,79 euro

Blik baked beans 1,99 euro

Sticks voor e-sigaret 6,00 euro

2 bolletjes mozzarella 3,10 euro

Rijstolie, 2,03 euro, aanbieding

Hazelnootpasta 2,39 euro

165 gram parmiggiano 6,27 euro

Citroen 0,69 euro

Tube tomatenconcentraat 1,19 euro

Subtotaal 72,16 euro

Totaal 70,25 euro

Tomaat!

"Ja, nogal wat. Ik zal je uitleggen hoe dat komt. Normaal koop ik er niet zoveel. Maar mijn moeder moest naar het ziekenhuis voor een ingreep - ze is zeventig jaar oud. Mijn vader kwam daarom even bij ons. Ik heb lasagne voor hem en mijn moeder gemaakt, zodat ze niet zelf de keuken in hoeven als ze weer thuis is."

Dus dat was een boel tomatensaus maken.

"Klopt, ik heb drie porties saus gemaakt voor drie lasagnes. Mijn man heeft namelijk coeliakie, dus voor hem gebruik andere lasagnebladeren."

Is het moeilijk om glutenvrije producten te vinden in de supermarkt?

"Dat valt mee, bij deze supermarkt is er een merk dat echt 100 procent glutenvrij is. Het is vooral lastig met producten waarop de toevoegingen niet uitgebreid staan beschreven. Want dan weet je niet zeker of er geen gluten inzitten. Daarom koop ik zoveel mogelijk producten zonder onduidelijke toevoegingen."

"Een ander merk bij deze supermarkt verkoopt veel Mexicaanse producten, zoals maiswraps. Daar zitten ook helemaal geen gluten in. Ook verkopen ze geblikte bonen zonder gekke toevoegingen. Die zijn echt heerlijk op een toastje of op een tortilla. Het is lekker kruidig, geen smakeloze troep. Echt een geniaal product."

Juliëtte aan de maaltijd. (Foto: Privécollectie)

Je hebt niet eens zoveel producten op je bonnetje, maar het is toch wel duur.

"Klopt, dat komt door het biologische vlees. Ik ben me bewust van de misstanden in de vee-industrie. We eten liever een paar keer per week een wat kleiner beetje goed vlees. Kiloknallers? Nee, liever niet."

En dan wordt het wat prijziger.

"Nou, dat valt wel mee, want we kopen dus minder vlees en doen er langer mee. We gaan überhaupt graag voor kwaliteit."

Zoals het stukje kaas van 6,27 euro?

"Ja, parmiggiano. Het is een echte Italiaanse kaas en ook nog eens biologisch. We schaven het over de pasta of snijden een klein stukje af als snack. Superlekker. Hiervoor geldt hetzelfde: we nemen liever elke dag een klein stukje met veel smaak, dan elke dag een grote brok kaas naar binnen te werken van mindere kwaliteit."

Wie rookt er in huis?

"Dat ben ik. Die sticks zijn voor in mijn e-smoker. En het is nog wel Stoptober, oeps! Ik heb jarenlang echt gerookt, maar sinds drie jaar gebruik ik een e-smoker. De sticks worden verwarmd in het apparaatje, niet verbrand. Daardoor krijg je minder schadelijke stoffen binnen maar proef je wel een tabakssmaak."

"Je merkt niet zoveel van een e-smoker op een terrasje. Je bent al een paria als je rookt, dan is het fijn dat dit minder overlast geeft. Dat vind ik belangrijk: anderen mogen er geen last van hebben, alleen ikzelf, want het is mijn keuze."