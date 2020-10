Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan, of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Maaike Scheenloop

Verdient de kost als: Zzp'er, heeft eigen bedrijf voor coaching van moeders met chronische ziekte en vermoeidheid en geeft gastlessen mediawijsheid in het basisonderwijs

Woonplaats: De Meern, Utrecht

Het bonnetje van Maaike Jonge kaas 4,39 euro

Scharreleieren 2,99 euro

2 pakken kattenbakvulling 6,15 euro

500 gram rundergehakt 3,69 euro

2 zakken minikrieltjes 1,90 euro

2 zakken gebroken sperziebonen 4,18 euro

Halfvolle melk 1,65 euro

2 bakjes magere kwark 2,62 euro

Havermout 1,35 euro

Pak koolhydraatarme volkoren broodjes 1,53 euro

Half koolhydraatarm volkoren brood 1,94 euro

3 pakken crackers van cashew en bierborstel 7,77 euro

Bio naturel hummus 1,79 euro

Komkommer 0,75 euro

Bio tuinkers 0,99 euro

Bieslook 1,15 euro

Ovengebakken krustenbraten vleeswaren 1,84 euro

2 rode paprika's 1,98 euro

Basilicumpesto 3,49 euro

Snacktomaten 2,99 euro

Twee repen chocola karamel-zeezout 4,50 euro, aanbieding

Macaroni naturel 1,49 euro

350 gram rundergehakt 2,80 euro

Macaroni en spaghettigroenten 1,48 euro, aanbieding

3 blikjes tomatenpuree 1,29 euro

Witte druiven 2,09 euro

900 gram shoarmareepjes 6,00 euro

Turks brood 1,49 euro

Pitabroodjes 0,57 euro

Chocolademousse 0,69 euro

2 repen pure chocolade 1,78 euro

3 pakjes slagroom 2,97 euro

Totaal 81,79 euro

Wauw, 900 gram shoarma?

"Haha, ja, dat was een foutje. Ik wilde eigenlijk de helft bestellen, maar ik klikte per ongeluk dit aan. Ik bestel mijn boodschappen online. Dat doe ik sinds kort, we hebben een druk gezinsleven en ik heb zelf wat gezondheidsissues. Dan is op de bank boodschappen in de app gooien toch minder vermoeiend."

Wat is er met de shoarma gebeurd?

"We hebben de helft ingevroren en de andere helft opgegeten op pitabroodjes en op Turks brood. Het is niet de meest gezonde maaltijd, maar we voegen er wel veel groenten aan toe. We vinden gezond eten belangrijk, maar ook eten dat snel klaar is. Daarom ook die gesneden groenten."

Ik zie ook veel gehakt, hebben jullie een grote vriezer?

"Ja, een hele grote! We hebben vorig jaar onze keuken verbouwd en een vriezer van 1,80 meter hoog gekocht. Zo kunnen we veel invriezen. Mijn man is kok geweest en hij koopt vaak wat grotere stukken vlees. Die snijdt hij en vriest hij in porties in. We kopen dat vlees eens in de zoveel tijd bij een groothandel, of we doen mee aan Koop een koe, waarbij je al het vlees van een koe thuisbezorgd krijgt."

"Ik vind het fijn om regelmatig kwalitatief goed vlees te kopen. Door het in grote hoeveelheden te kopen en het in te vriezen, kunnen we ons dat ook veroorloven. Want groot inkopen is voordeliger dan klein."

Maaike Scheenloop eet koolhydraatarm, maar het moet wel lekker blijven. (Foto: Privécollectie)

Gaan jullie chocolademousse maken?

"Ja, inderdaad! Alhoewel we ook een kant-en-klare hebben gekocht. Maar het leek me leuk om ook een keer zelf te maken met mijn zoons. Ze zijn zes en bijna vier. Soms hebben ze boodschappenverzoekjes, zoals chocolademousse. En aardappelkrieltjes."

"We geven graag geld uit aan producten van een goede kwaliteit. Maar juist niet aan producten die lekkerder zijn als je ze zelf maakt. Ik bak weleens notenbrood met mijn zoontje, dat is lekkerder en gezonder dan een gekochte ontbijtkoek."

Waarom kopen jullie koolhydraatarm brood?

"Dat is voor mij, ik eet voor mijn gezondheid koolhydraatarm. Ik lunch vaak met salades met komkommer en tomaatjes. Maar als ik buitenshuis werk, is een salade meenemen niet zo lekker en handig. Dan gebruik ik deze broodjes. Ook de crackers die op het bonnetje staan zijn koolhydraatarm."

Ja, die vielen me al op. Crackers met... bierborstel?

"Bierborstel is graan dat overblijft na het bier maken en dat is laag in koolhydraten. Ik eet elke dag wel een cracker, ik doe denk ik een kleine maand met drie pakken. Ze zijn wel wat prijzig, maar over een maand gezien valt het wel weer mee."

"Ik vind het niet leuk om alles te laten voor je gezondheid. Soms is een stukje chocola gewoon lekker. Als je jezelf alles ontzegt, word je ook niet gelukkig en daarmee ook niet gezonder."