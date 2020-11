Lig je 's nachts te piekeren over je lege pensioenpot, hoge rente of je niet-bestaande testament? Gelukkig is er de rubriek Goed met geld, om je van je financiële hoofdpijn af te helpen. Deze keer: Hoe spaar ik op de slimste manier voor mijn (klein)kind?

Veel (groot)ouders willen maandelijks geld opzijzetten voor hun (klein)kind. Hoe groot dat bedrag moet zijn is moeilijk te zeggen; uitgaan van hoeveel je kunt missen geeft weinig handvatten, omdat dat vaak niet in steen gebeiteld is. Kijken naar wat je wil bereiken met het sparen voor je (klein)kind werkt vaak beter.

"Een voor de hand liggende optie is om de kinderbijslag opzij te zetten, als je je dat kunt veroorloven", zegt financieel planner Fleur Kroonbergs. De bijslag is voor de jongste kinderen momenteel 74 euro per maand. "Stel, je stopt dit maandelijks in een beleggingsrekening en het rendement is 4 procent per jaar, dan heb je netto bijna 25.000 euro opgebouwd als het kind achttien is."

Dit is een mooie bijdrage voor bijvoorbeeld een studie of het kopen van een woning.

Op naam van het kind, of niet?

Ongeacht of je wil sparen of beleggen voor je (klein)kind, moet je kiezen: doe je dit op je eigen naam of op de naam van het (klein)kind? Beide opties hebben voor- en nadelen, afhankelijk van je situatie.

Als de spaar- of beleggingsrekening op naam van het kind of op de naam van zijn ouders staat, dan wordt het spaargeld opgeteld als vermogen van de ouder(s) en belast in box 3.

“Vermogen kan ook als gevolg hebben dat het kind als ze al achttien is, het recht op bijstand verliest.” Mariëtte van Kreij, notaris

Als een grootouder op eigen naam een spaar- of beleggingsrekening voor een kleinkind opent, dan wordt de waarde opgeteld bij het vermogen van de grootouder. Dat kan ertoe leiden dat de belastingplichtige vermogensrendementsheffing moet betalen (dat geldt voor vermogens boven 30.846 euro voor alleenstaanden).

"Vermogen kan ook als gevolg hebben dat de ouders, of het kind zodra het achttien is, het recht op bijvoorbeeld bijstand verliest. Dat kan goed zijn om in je achterhoofd je houden, zodat je niet in iemands vaarwater komt als je geld wil schenken", zegt Mariëtte van Kreij, notaris en expert familiezaken.

Een rekening op naam van het (klein)kind is vaak het handigst, zegt ze. "Als een grootouder spaart op eigen naam en de grootouder komt te overlijden, dan wordt dat spaargeld onderdeel van de nalatenschap. Dat is wellicht niet zo handig."

Spaargeld op aan kroegentochten

Van Kreij is zich ervan bewust dat sommige (groot)ouders liever op eigen naam sparen voor hun (klein)kinderen, omdat ze niet willen dat het kind al het spaargeld uitgeeft aan kroegentochten als het achttien wordt. "Dat kan je voorkomen door de schenking onder bewind te doen, iets wat je regelt bij de bank."

Als je geld overmaakt naar een spaar- of beleggingsrekening op naam van een kleinkind moet er schenkbelasting over worden betaald. Er zijn echter een aantal uitzonderingen. Zo mogen grootouders jaarlijks 2.208 euro belastingvrij schenken aan kleinkinderen. Als (groot)ouders in één keer een grotere pot spaargeld geven aan hun (klein)kind om een huis te kopen, dan mag de belastingvrije schenking nog hoger zijn.