Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan, of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Marianne van Leeuwen (46)

Verdient de kost als: Sportinstructeur, masseur, verpleegkundige en therapeut

Woont: In Maasbommel

Het bonnetje van Marianne Waterkoker 15,00 euro

Griekse yoghurt 1,69 euro

Zonnebloemolie 1,29 euro

Halfvolle weidemelk 0,85 euro

Chilisaus 0,92 euro

Erwten uit de diepvries 0,79 euro

2 pakjes gezeefde tomaten 0,98 euro

Gehakt half-om-half 3,29 euro

Rundergehakt 3,69 euro

Volle kwark 0,99 euro

Rauwe ham 1,19 euro

Geraspte kaas jong belegen 1,69 euro

Lasagne/lasagnette 1,29 euro

Tijm 0,89 euro

Rozemarijn 0,89 euro

Ossenworst 1,99 euro

Fijngesneden andijvie 0,99 euro

Courgette 0,69 euro

Paprikamix 1,59 euro

Komkommer 0,64 euro

Bananen 0,42 euro

Pure chocolade 1,29 euro

Gerookte zalm 2,99 euro

Tomaten 0,89 euro

Totaal: 46,93 euro

Hoe vaak per week ga je naar de supermarkt?

"Twee keer in de week: op maandag en vrijdag. Op maandag koop ik alles voor het avondeten tot vrijdag. En op vrijdag koop ik alles voor in het weekend. Ik kom meestal bij deze supermarkt, maar soms rij ik verder naar twee anderen, als ik daar iets nodig heb. Mijn rondje sluit ik af bij de Action, om daar wat rond te snuffelen. Daar ben ik eigenlijk de meeste tijd aan kwijt, haha."

Ja? Kost boodschappen je niet veel tijd?

"Ik maak een lijstje en daar houd ik me helemaal aan. Anders kom je met hele andere dingen thuis en gooi je meer weg. Ik koop wat ik nodig heb. En dat bespaart dus ook veel tijd."

"Ik kom trouwens ook een keer in de zoveel tijd bij de groenteboer, die een paar stappen van mijn huis elke week een kraam heeft. Dan koop ik daar een grote zak fruit en laat het thuis rijpen. Brood kopen we bij de bakker, dat vindt vooral mijn man lekkerder. Hij is zelf vroeger bakker geweest."

Marianne geeft vijf keer per week sportles. (Foto: Privécollectie)

Wonen jullie met nog meer mensen in huis?

"Nee, wel met dieren: we hebben vijf poezen. Voor hen haal ik voer bij de dierenwinkel. De oudste is al zestien en heeft speciaal voer nodig. Dat is wel een dure poes. Hij is ook dol op rauwe groenten."

Doe jij altijd de boodschappen?

"Ja, want ik heb de auto. We bedenken wel samen wat er moet komen, als iets op is schrijven we het op een bord in de keuken. We bedenken van tevoren wat we gaan eten, want we komen allebei vaak laat thuis en ik moet ook vijf dagen in de week snel weer door om te sporten."

Vijf dagen in de week!

"Ik geef sportles. Ik denk niet dat je de sporten kent: circuittraining, mindful bootwalk en bellyfit, bijvoorbeeld."

Vandaar de vele eiwitten op je lijstje.

"Klopt: kwark, zalm, Griekse yoghurt. Ik ontbijt of lunch vaak met yoghurt. Als avondeten eten we dan samen een voedzame, snelle maaltijd. Na het sporten neem ik dan nog een eiwitrijke hap, zoals weer wat kwark. Proteïneshakes zijn niet aan mij besteed, ik vind ze niet lekker."

En hoe koken jullie voedzaam en snel?

"Het gaat snel omdat we alle boodschappen al in huis hebben. Eén van onze favoriete gerechten is rauwe witlofsalade. Daar kun je alles door gooien wat je wilt. Wij doen er vaak walnoten, komkommer tomaat en hamblokjes doorheen. Van zo'n salade kun je je echt vol eten."

Die salade vindt je kat vast ook lekker!

"Haha, ja! Soms mag ze er wel wat van."