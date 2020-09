Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan, of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Els van Lierop (60)

Verdient de kost als: Momenteel werkzoekend

Woont: Den Bosch

Het bonnetje van Els 3 pakken halfvolle weidemelk 2,55 euro

2 zakken gebroken sperziebonen 3,98 euro

3 fijn volkoren broden 2,97 euro

6 vegetarische hamburgers 9,54 euro

Vegetarische braadworst 1,99 euro

2 zakken spruiten 4,58 euro

Bloemkool 1,59 euro

2 flesjes halfvolle koffiemelk 1,98 euro

2 dozen scharreleieren 4,98 euro

Knoflook fijn gehakt 3,58 euro

2 pakken tropisch vruchtensap 2,58 euro

Fles curry 1,84 euro

3 flessen dikke bleek 2,34 euro

3 blikken witte bonen in tomatensaus 2,67 euro

2 keer Italiaanse soep 2,38 euro

Hagelslag mix 1,89 euro

2 repen melkchocolade 0,98 euro

Gesuikerde chocobiscuit 1,32 euro

Verspakket couscous 4,50 euro

Koffiekoekjes 0,99 euro

Emmer popcorn 1,99 euro

Appels 2,28 euro

Bananen 0,88 euro

Paprika mix 1,59 euro

Totaal: 65,97 euro

Ik denk niet dat u alleen woont, aan de drie pakken melk en broden te zien?

"Nee, ik woon samen met mijn twee jonge zoons. Ze zitten in een leuke fase van hun leven, ze willen meehelpen met koken en zelf nieuwe gerechten introduceren. Meestal kook ik elke dag, maar ik heb niet altijd evenveel energie. Ik zorg namelijk veel voor mijn vader, die dement is. Ik hou wel van koken."

Een verspakket is dan wel een goede optie, lijkt me.

"Ja en leuk, want die zetten je op een spoor. Dan probeer je weer eens wat nieuws. Vroeger las ik altijd tijdens de lunch in een kookboek en dan zocht ik leuke recepten uit om te proberen. Daar heb ik de laatste jaren geen energie meer voor, dat vind ik erg jammer. Maar ja, mijn tienerzonen merken het verschil in mijn kookkunsten toch niet."

Zijn het makkelijke eters?

"Ja, allebei wel. Ze houden veel van bonen, in tomatensaus bijvoorbeeld. Dat komt goed uit, want we eten geen vlees. Ik heb het ze niet opgedrongen, terwijl ik al sinds mijn vijftiende vegetarisch eet. Mijn oudste zoon kwam er zelf mee, hij zag hoe het er in de industrie aan toe ging met dieren."

Els bij haar kookboeken, die ze niet veel meer gebruikt. (Foto: Privécollectie)

En u eet al sinds uw vijftiende geen vlees?

"Het konijn van mijn zusje werd doodgeschoten door mijn vader en kwam op tafel. Dat vond ik verschrikkelijk. Toen kwam er een denkproces op gang: waarom wil ik Caesar niet eten, maar die koe wel? Die koe is ook een dier, het enige verschil is dat ik die niet persoonlijk ken."

U bent niet veganistisch geworden?

"Nee, alhoewel ik wel denk: misschien zou je wel zo ver moeten gaan. Ik drink geen melk, maar mijn zoons wel. Oh maar hallo, ik drink wel melk. Want bij de bloemkool maak ik altijd een lekkere saus met melk en kaas. Als je er kaas op doet is alles lekker."

Geeft u meestal rond de 60 euro per week uit aan boodschappen?

"Meestal nog iets meer, bananen en brood gaan snel op bij ons. Ook fiets ik nog naar een andere supermarkt voor hondenvoer en voor cola met een merk. Ik weet dat er veel water wordt gebruikt om frisdrank te maken en dat je veel beter fruit kunt eten. Dus bij ons thuis kopen we maar één fles per week. Maar dan wel met een merk. Verder kunnen we ons niet veel luxe veroorloven, want ik heb geen inkomen."

Vindt u het moeilijk om rond te komen?

"Deze maand is het financieel verschrikkelijk. Gelukkig houden we erg van chili con carne. Tomatenpuree, rijst erbij en klaar. Supergezond en het kost weinig. Ik vind het jammer om zo te koken, maar tjonge, bonen zijn gezond, ik hoef me niet te verontschuldigen."

"Ik vind het wel lastig dat de producten die goed zijn voor het milieu of dieren vaak duurder zijn. Maar alsnog probeer ik er in mijn situatie op te letten. Ik koop graag de scharreleieren bij deze supermarkt, die zijn echt te jofel. Als ik minder goede eieren koop, voel ik me toch minder goed. Dan gaat het ten koste van iemand anders, de kip."