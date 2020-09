Lig je 's nachts te piekeren over je lege pensioenpot, hoge rente of je niet-bestaande testament? Gelukkig is er de rubriek Goed met geld, om je van je financiële hoofdpijn af te helpen. Deze keer: Kan je beter gaan trouwen als er een kind op komst is?

Iedereen die ongehuwd is en een kind verwacht, heeft het weleens gehoord: 'Dit is toch een goed moment om eindelijk te gaan trouwen? Het maakt alles zoveel makkelijker wanneer jullie een kind hebben.' Willen deze mensen vooral worden uitgenodigd voor een leuke bruiloft, of hebben ze ook een punt?

"Eigenlijk wel. Vooral als één in het stel overlijdt maakt het uit", zegt Mariëtte van Kreij, notaris en expert familierecht. Partners die trouwen worden automatisch elkaars erfgenotenen ze moeten vanaf dat moment ook samen aangiften doen. "Als je niet wil trouwen, dan moet je een hoop dingen nabootsen met een testament in combinatie met een samenlevingscontract."

Kind en vermogen automatisch naar de schoonouders

Dat nabootsen is handig, tenzij je het risico wil lopen om in vervelende situaties terecht te komen als jullie uit elkaar gaan of je partner komt te overlijden. Maar wat is eigenlijk het ergste dat er zou kunnen gebeuren, als je als stel helemaal geen papieren hebt geregeld?

“Bij overlijden gaat de woning voor de helft naar het kind, wat in feite betekent dat de schoonouders erover mogen bepalen.” Fleur Kroonbergs, financieel planner

"Stel, je bent een man en je krijgt een kind samen met je vriendin. Als zij overlijdt en je hebt geen gezag geregeld voor je kind, dan gaat je kind naar je schoonouders. En dat wil je echt niet - denk ik. Jullie hebben geen testament gemaakt, dus ook het vermogen van de vrouw gaat naar het kind", zegt financieel planner Fleur Kroonbergs.

"Denk je eens in dat je een appartement hebt gekocht samen met je vriendin. Als zij overlijdt, gaat de woning voor de helft naar het kind, wat in feite betekent dat de schoonouders voor de helft mogen bepalen wat er met het appartement gebeurt - dat is misschien ook niet wat je wil."

Trouwen als het simpelste antwoord

Bovengenoemde situaties zijn in één klap verdwenen als je getrouwd bent. Met alleen een samenlevingscontract zonder testament kom je al een heel eind, zegt notaris Van Kreij. "In een samenlevingscontract heb je vaak een verblijvingsbeding dat stelt dat de langstlevende alles krijgt dat jullie samen hebben gekocht, mocht de ene overlijden. Dan ben je klaar."

"Maar op de dag dat de langstlevende overlijdt, dan krijgt de familie van de eerste overleden niks - alles gaat naar de andere familie. Dat kan zeker als een verrassing komen."

De juridische pluspunten terzijde - trouwen is niet voor iedereen. Dan is geregistreerd partnerschap wellicht een optie. De juridische en fiscale gevolgen zijn identiek bij trouwen en een geregistreerd partnerschap (het is vooral als een stel uit elkaar gaat dat de procedures verschillen). En net zoals bij trouwen kun je een geregistreerd partnerschap geheel gratis regelen bij de gemeente.

Samenlevingscontract en testament als laatste optie

Als je niet wil trouwen en ook geen geregistreerd partnerschap wil, dan blijft de optie van samenlevingscontract en testament over, mocht je familierechtelijke verrassingen willen voorkomen in de toekomst.

Een testament opzetten kan vanaf 245 euro. Veel gezinnen hebben echter een complexere opbouw dan alleen twee ouders en een kind, en dan lopen de kosten al snel op. Het regelen van een testament samen met een samenlevingscontract bij een notaris kost in veel gevallen rond de 1.000 euro.