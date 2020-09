Vroeger had je alleen de rommelmarkt of het prikbord in de supermarkt, maar tegenwoordig kun je op veel meer plekken terecht om je spullen of diensten te verkopen. Je wasmachine zet je op Marktplaats, die te krappe spijkerbroek gaat op Vinted en via Pawshake bied je jezelf aan als hondenuitlater. Bijverdienen is gemakkelijker dan ooit, maar moet je al die bedragen eigenlijk ook doorgeven aan de Belastingdienst?

"Het antwoord is ja, natuurlijk", zegt hoogleraar fiscaal recht Koen Caminada van de Universiteit Utrecht zonder een spoortje twijfel. "Wat er nog niet automatisch ingevuld staat, moet je aanvullen. Maar we weten ook wel dat niet iedereen dat doet."

Als je in loondienst bent, wordt je salaris al ingevuld op het aangifteformulier, doordat werkgevers verplicht zijn om de lonen door te geven. Maar ook de plussen die de Belastingdienst niet vanzelf binnenkrijgt, moet je officieel doorgeven. "Het kan allemaal klein spul zijn", verduidelijkt Caminada. "Dus in mijn geval bijvoorbeeld inkomsten van een lezing. Maar het geldt ook als je af en toe iets op Marktplaats zet."

Dat laatste wordt veelvuldig gedaan, blijkt uit cijfers van die site. Dagelijks komen er gemiddeld 350.000 nieuwe advertenties bij, becijferde het platform. In totaal staan er altijd zo'n negen miljoen oproepen online. Er zijn elke dag meer dan 45.000 ondernemers op de site actief, waarmee de rest - en het grootste deel van de verkopers - uit particulieren bestaat.

Boek of gouden horloge: het maakt geen verschil

Als je als particulier iets doorverkoopt, moet je de winst berekenen. Dat is vaak wel lastig, zegt Caminada, omdat je ergens eerst vaak het volle pond voor hebt betaald. Een boek dat je nieuw kocht en vervolgens voor minder doorverkoopt, levert daarmee een negatief getal op. En dat hoef je dus niet door te geven.

“Een particulier die zijn eigen spullen verkoopt aan een ander, heeft fiscaal gezien geen te belasten inkomsten.” Jacco Neleman, woordvoerder Belastingdienst

Of inkomsten al dan niet gemeld moeten worden, hangt volgens Belastingdienst-woordvoerder Jacco Neleman niet per se af van het bedrag. "Een particulier die zijn eigen spullen - al dan niet via een platform - verkoopt aan een ander, heeft fiscaal gezien geen te belasten inkomsten. Dat het in de regel om weinig geld gaat, is eigenlijk niet van belang; ook bij het verkopen van je eigen gouden horloge zal hetzelfde gelden."

Als je die regel aanhoudt, betekent het dus dat af en toe wat bijverdienen geen probleem hoeft te zijn. Een van de voorwaarden om opbrengsten niet door te hoeven geven is volgens de Belastingdienst namelijk dat het om inkomsten gaat die sporadisch voorkomen. Als voorbeeld noemt de fiscus het verkopen van een jaargang Donald Ducks. "U doet dit maar één keer en verdient er dus maar één keer geld mee. U hoeft hierover geen belasting te betalen."

Het tegendeel geldt als je weekbladen gaat opkopen voor de doorverkoop, omdat je merkt dat er vraag naar is. Inkomsten daarvan moet je wél melden.

Investering in hondenkoekjes versus uitlaatinkomsten

En als je honden uitlaat voor een paar euro per keer? "Dan heb je vaak geen kosten behalve je tijd", zegt Caminada. "Als je 15 euro krijgt, is dat dan ook je nettowinst." Doorgeven dus.

Twijfel je, omdat je ook geld stopt in hondenkoekjes en om moet rijden om bij de dieren te komen? Dan heeft de woordvoerder van de fiscus maar één tip: "Als mensen echt zeker willen weten dat ze hun belastingzaken op de juiste manier regelen, dan raden wij ze aan contact op te nemen met de Belastingdienst." Even bellen dus, en dan weet je zeker of je de inkomsten van je blokjes om met Bello wel of niet moet melden.