Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan, of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Aïsha Sriram (41)

Verdient de kost als: Zit momenteel in de bijstand

Woont: In Delft

Het bonnetje van Aïsha Druiven 1,49 euro, aanbieding

Bananen 1,19 euro

Bananen 1,19 euro

Kipworst 0,99 euro

Zuivelspread 1,55 euro

Twee bruine broden 1,60 euro

Twee boulogne broden 1,50 euro, aanbieding

Margarine 1,99 euro

Volle melk 0,95 euro

Volle melk 0,78 euro

Twee pakken karnemelk 2,25 euro

Hagelslag 1,35 euro, aanbieding

Macaroni volkoren 0,79 euro

Fusilli 0,79 euro

Tomaten 0,85 euro

Bakkeljauw 3,99 euro

Sardines 0,99 euro

Drie zakken pinda's 2,58 euro

Tuinerwten diepvries 1,75 euro

Snijbonen 1,29 euro

Diepvrieszak groenten 0,65 euro

Tomatenpuree 0,36 euro

Japanse nootjes mix 0,92 euro

Subtotaal: 35,27 euro

Totaal: 32,59 euro

Geeft dit bonnetje een goed beeld van je uitgaven?

"Ja, dit is een heel standaard bonnetje voor mij. Ik koop elke week een trits aan dezelfde producten. Zuivel, brood, fruit, groenten. Ik ben deze keer een beetje afgeweken bij het brood. Normaal koop ik drie goedkope bruine broden, maar nu was er een lekkere in de aanbieding."

Koop je vaak iets in de aanbieding?

"Geen producten die ik niet nodig heb. Ik leef van een bijstanduitkering, dus ik heb niet veel te besteden. Soms wil ik wel eens wat anders eten en ook mijn dochter van twee, met wie ik samen woon, een keer wat anders laten proeven. Maar in principe laat ik verleidelijke aanbiedingen liggen, daar ben ik wel gewend aan geraakt."

Waar let je op om binnen je budget te blijven?

"Ik koop geen geraspte kaas, maar ik rasp van een blok. Ik haal alles van de goedkoopste merken. Daarnaast heb ik diepvriesgroenten ontdekt. Een voordeelverpakking gesneden broccoli uit de vriezer is een stuk goedkoper dan verse. Nu koop ik mijn meeste groenten uit de diepvries. Handiger dan groenten uit blik, die bederven sneller."

"Verder heb ik een belangrijke regel: elke dag zelf koken. Toen mijn dochter net geboren was, bestelde ik aardig veel eten, want ik ging door een moeilijke tijd. Maar het is vaak ongezond en toch elke keer weer 15 euro. Zelf koken maakt echt een groot verschil in je portemonnee. Nu maak ik een maandmenu."

Wauw, een maandmenu?

"Ja, ik bedenk voor een hele maand wat we gaan eten. Ik kreeg dat getipt van iemand die maandboodschappen deed. Dat vond ik wel heel heftig, dus ik heb gekozen voor weekboodschappen. Maar ik maak wel een menu voor een maand."

Aïsha en haar dochter willen gezond en gevarieerd eten. (Foto: Privécollectie)

Hoelang ben je daar mee bezig?

"Ongeveer een uur. Ik heb een masterlist waarop alle recepten staan die ik en mijn dochter lekker vinden. Daar kies ik uit en die plan ik in. Dit helpt me enorm om geen impulsaankopen te doen of voor iets ongezonds te gaan, omdat je gepland hebt wat je gaat eten."

"Zo kan ik ook goed er op letten dat we gevarieerd eten. Twee keer vegetarisch, een keer kip, een keer rund, twee keer vis. Ik probeer daarin de adviezen van het Voedingscentrum een beetje te volgen."

Dat klinkt heel bewust.

"Ja, ik vind onze gezondheid belangrijk. Ik wil daar niet op beknibbelen. Dus ik koop volkoren producten, terwijl die wel duurder zijn. Ook koop ik volle zuivel, omdat dat voor ons allebei goed is om op gewicht te blijven. We hebben voldoende vetten en voedingsstoffen nodig. Daar wil ik meer voor betalen, want je krijgt er ook meer voedingswaarde voor terug."

Welke gerechten kook je het vaakst?

"Onze lievelingsgerechten zijn zelfgemaakte roti, mac and cheese met groenten en gefrituurde kip. Als ik deze gerechten maak, kook ik voor twee dagen. Dan hoeven we het de tweede dag alleen maar op te warmen. Ik maak ook graag zelf bakkeljauw, een visgerecht met tomaat en ui."