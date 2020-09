Een scheiding, een faillissement, een verslaving: het kan allemaal leiden tot schulden. In Nederland heeft 32 procent van de huishoudens te maken met betalingsachterstanden en een op de zeven Nederlanders schaamt zich voor zijn of haar financiële situatie. Monique Drielinger (39) had ooit een goede baan. Tot ze samen met haar chronisch zieke zoontje in de WW belandde.

"In 2006 kocht ik mijn eerste appartement. Toentertijd verdiende ik 2.400 euro netto", vertelt Drielinger. De boel was financieel op orde. "In 2009 werd ik ontslagen vanwege een reorganisatie. Ik hopte van baantje naar baantje en raakte zwanger in 2012."

Het kinderdagverblijf waar ze toen aan de slag kon ging failliet en ze werd opnieuw werkeloos. "Ik kon mijn hypotheek niet langer ophoesten. Als oplossing besloot ik mijn huis te verkopen."

Het verkopen van haar woning bracht niet de financiële rust waar ze op hoopte. "Voor mijn nieuwe huurwoning moest ik het interieur bekostigen, maar daar had ik geen geld voor." Uit frustratie kocht Drielinger in die tijd veel bij Wehkamp. "Soms had ik maar 20 euro over om drie weken van te leven." Haar moeder en een vriend sprongen financieel bij, maar dat was evenmin genoeg. Ondertussen liepen haar schulden op.

“Het wordt mensen te makkelijk gemaakt om producten te kopen tegen uitgestelde betaling.” Arianne Frelink, schuldenexpert

Arianne Frelink, expert bij SchuldHulpMaatje, kijkt kritisch naar platforms als Wehkamp. "Het wordt mensen te makkelijk gemaakt om producten te kopen tegen uitgestelde betaling. Mensen hebben er geen erg in hoeveel rente ze eroverheen moeten betalen", licht ze toe. "We zien vaker dat mensen met schulden gaan winkelen uit frustratie. Dat is heel begrijpelijk. Zo'n vicieuze cirkel is moeilijk te doorbreken."

Ze vervolgt: "Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het IQ bij mensen met financiële problemen door de stress tijdelijk met tien punten achteruitgaat. Daardoor maken mensen eerder onverstandige keuzes."

Combinatie van schulden en ziekte komt veel voor

Het zoontje van Drielinger is bovendien chronisch ziek: hij heeft de ziekte van Cröhn. "Ook financieel gezien is dat lastig, bijvoorbeeld omdat sommige vervoerskosten niet declarabel zijn", zegt Drielinger. Het belemmert haar ook bij het vinden van een baan. "Ik moet eens in de acht weken naar het ziekenhuis. Soms ook onverwachts, als hij opgenomen moet worden. Niet alle werkgevers begrijpen dat."

“Vakanties zitten er nog steeds niet in, maar als ik een beetje geld overheb, ga ik bijvoorbeeld hamburgers bakken voor mijn zoon.” Monique Drielinger, zit in de schuldsanering

"Schulden en ziekte, het is een combinatie die veel voorkomt", ziet Frelink. De schuldenexpert vraagt zich of wij als samenleving wel goed ingericht zijn op alleenstaande ouders.

"Als je als alleenstaande moeder ontslagen wordt en ook nog een kind hebt met kwetsbare gezondheid, heb je het niet makkelijk. Er is dan geen partner die ondertussen ook geld verdient. Ik denk dat we daar als samenleving iets mee moeten, dit is geen individueel probleem."

Om hulp durven vragen

Toen Drielinger haar huur niet meer kon ophoesten, was de maat vol. Ze meldde zich aan bij de schuldsanering. "Ik ben nu twee maanden gestart en het bevalt me goed", vertelt ze. "Ik heb zelfs meer over dan voorheen. Vakanties zitten er nog steeds niet in, maar als ik een beetje geld overheb, ga ik bijvoorbeeld hamburgers bakken voor mijn zoon."

Ze vervolgt: "En deze zomer heb ik een zwembadje voor in de tuin gekocht. Zo heeft mijn zoon toch het idee dat hij vakantie heeft gehad." Drielinger heeft wel iets van de situatie geleerd. "Winkelen bij Wehkamp doe ik nooit meer. Ik spaar liever vier maanden en koop iets wanneer ik het kan betalen."

Drielinger hoopt in de toekomst weer aan het werk te kunnen. "Graag zelfs. Maar ik zoek wel een baan met flexibiliteit. Waarbij het oké is als ik af en toe een dag in het ziekenhuis doorbreng voor mijn zoontje. Het valt nog niet mee om zo'n baan te vinden."