Lig je 's nachts te piekeren over je lege pensioenpot, hoge rente of je niet-bestaande testament? Gelukkig is er de rubriek Goed met geld, om je van je financiële hoofdpijn af te helpen. Deze keer: Hoe maak je een eigen pot voor de oude dag?

Nederland staat bekend om haar goed geregelde pensioenen. Maar als je geen pensioen opbouwt in een pensioenfonds, val je een beetje buiten de boot. Alleen als je in loondienst werkt mag je namelijk meedoen aan een pensioenfonds. De 1,1 miljoen zzp'ers die ons land telt staan er dus buiten, net als 10 procent van alle werknemers die geen pensioen kunnen opbouwen via hun werk.

Wat te doen als je niet enkel van je AOW wil leven en ook niet van plan bent om rijk te trouwen? Je kunt ook zelf iets regelen, in de vorm van een individueel aanvullend pensioen.

"De meest flexibele opties zijn een spaarrekening of beleggen. Het grote voordeel is de vrijheid - je hoeft je inleg niet voor je pensioen te gebruiken, mocht je het nodig hebben voor iets anders", zegt financieel planner Fleur Kroonbergs.

Deze opties hebben echter ook veel nadelen, zoals de lage spaarrente. "En ze vergen discipline, zodat je het geld niet uitgeeft aan een nieuwe auto of iets anders leuks." En wees bewust van de fiscale gevolgen; spaargeld en beleggingen worden bij elkaar opgeteld en belast in box 3.

Lijfrente als alternatief

Voor wie niet houdt van belasting betalen, is een lijfrente wellicht een interessantere optie. Dit is een soort verzekering waarin je zelf geld (premie) inlegt en vervolgens een lijfrente-uitkering vanaf een bepaald moment ontvangt, bijvoorbeeld wanneer je met pensioen gaat. De datum waarop de uitbetaling begint, leg je aan het begin vast.

In een lijfrente mag je geld belastingvrij storten als je een pensioentekort hebt - dat is in principe het geval als je géén pensioen opbouwt via een werkgever. Hoe groot jouw pensioentekort (jaarruimte) is, kan je checken bij de Belastingdienst. Als je uiteindelijk met pensioen gaat moet je wel belasting betalen bij de uitkering van de lijfrente, dan in box 1.

Kroonbergs: "De lijfrente is uit fiscaal oogpunt vooral interessant als je een groot pensioentekort hebt. Een nadeel is misschien dat je niet bij het geld kan vóór een vooraf afgesproken moment, zoals je pensioendatum."

Pensioenfonds voor mensen zonder werkgever

Als je een beetje rondkijkt lijkt er toch één pensioenfonds te bestaan voor mensen zonder werkgever: het ZZP Pensioenfonds. Wat moet je daarvan vinden?

In feite is dit niks anders dan een lijfrente. "De naam suggereert iets wat het niet is", zegt pensioenadviseur Jan Zwiers. "Dit product is op zich prima. Maar je kunt hier niet handelen in de rol als werknemer of werkgever - dit is geen pensioenfonds zoals wij dat kennen."

Een laatste tip die de adviseurs willen meegeven: afbetalen op je koophuis is geen goede pensioenverzekering. Zwiers: "Het is een misverstand dat je het geld dat vastzit in stenen er zo makkelijk uit krijgt. En ook als je ouder bent moet je toch ergens wonen. Ook al heb je geen hypotheek meer, lang niet iedereen wil een goedkoper leven leiden of kleiner gaan wonen als ze met pensioen zijn."