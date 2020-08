Wat als je minder gaat verdienen, maar wél veel meer tijd overhoudt? In deze laatste aflevering van Tijd versus geld spreken we met Anne Merkx (30). Zij zegde haar baan bij de gemeente op om naar Zuid-Spanje te vertrekken. "Mijn doel is om zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn."

Al jaren droomde Anne Merkx van een ander leven. "Ik vond mijn baan bij de gemeente prima", zegt ze. "Maar het negen-tot-vijfritme brak me op. Mijn behoefte aan een vrijer leven en meer natuur werden steeds groter."

Toch hakte ze pas afgelopen november de knoop door om naar Spanje te verhuizen en daar zelfvoorzienend te gaan leven in een huis dat zij en haar vriend zelf aan het bouwen zijn.

"De angst voor financiële onzekerheid hield me lange tijd tegen", legt ze uit. Totdat ze besloot niet langer te focussen op wat ze erdoor zou verliezen, maar wat ze zou winnen.

En wat heb je ermee gewonnen?

"Vrijheid, flexibiliteit en zelfredzaamheid. Toen ik uiteindelijk mijn baan had opgezegd, was ik zo opgelucht. Ik heb direct een grote fles champagne opengetrokken."

"Door corona hebben we wel onze plannen om moeten gooien. We wilden eigenlijk nu al in onze nieuwe woonplaats Órgiva zitten, maar we hebben ons vertrek uit moeten stellen tot september. Als noodoplossing werk ik nu even op een camping in Amsterdam; wij mensen zijn flexibeler dan we denken. Het lijkt me een leuke uitdaging om er ook straks elke maand voor te moeten zorgen dat er genoeg geld binnenkomt."

“Laatst moest ik 100 euro betalen voor een vrijgezellenfeest. Dat was wel even slikken.”

Heb je al bedacht hoe je dat gaat doen?

"Mijn vriend en ik willen wandelvakanties gaan organiseren, maar het zal nog wel even duren voordat dat een beetje loopt. In de tussentijd ben ik bereid van alles aan te pakken. Ik ben aan het onderzoeken of ik kan werken als virtual assistent of tekstschrijver. Olijfolie naar Nederland exporteren is ook een optie."

"Gelukkig zijn onze kosten heel laag. We wonen op het stuk land van vrienden en willen in de toekomst zo veel mogelijk zelfvoorzienend zijn. Ons langetermijndoel is om alleen nog maar dingen als pasta, rijst en peper en zout bij de supermarkt te kopen."

Zijn er dingen die nu financieel niet meer kunnen, maar die je wel mist?

"Laatst moest ik 100 euro neerleggen voor een vrijgezellenfeest. Dat was wel even slikken, want dat is voor mij nu heel veel geld. Ik verwacht dat dit soort dingen in de toekomst lastig kunnen worden. Voor de rest mis ik niet zo veel. Mijn hobby is tijd in de natuur doorbrengen en dat is gelukkig gratis."