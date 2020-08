Een scheiding, een faillissement, een verslaving: het kan allemaal leiden tot schulden. In Nederland heeft 32 procent van de huishoudens te maken met betalingsachterstanden en een op de zeven Nederlanders schaamt zich voor zijn of haar financiële situatie. Stanley Pattiasina (27) raakte in zijn studietijd in de schulden doordat hij veel geld uitgaf aan eten en drugs.

"Toen ik achttien werd, ontving ik studiefinanciering", vertelt Pattiasina. "Opeens krijg je geld van de overheid. Dan weet je het wel. Als eerste ging ik feesten en skipte ik mijn verantwoordelijkheden." Op zijn studie verzaakte hij, waardoor hij in 2016 genoodzaakt was te stoppen.

De situatie verslechterde. "Ik vond een baan, maar daar verdiende ik niet zo veel mee. Op de piek bedroeg mijn schuld 1.100 euro. Ik gaf geld, wat ik eigenlijk niet had, uit aan drugs en eten. Soms moest ik mijn baas vragen mijn salaris eerder over te maken."

1.100 euro lijkt niet veel, maar als je weinig inkomen hebt, is het lastig om in te lossen, vertelt Marion Weijers van het Nibud. "Jongvolwassenen zijn gevoeliger voor verleidingen. Je staat 24/7 onder invloed hiervan. Daar moet je mee om kunnen gaan", stelt ze. "Het is verstandig om na ontvangst van je salaris de vaste lasten automatisch af te laten schrijven, zoals huur. Zeker als je moeite hebt met koopverleidingen."

“Ik had ontdekt dat je in het casino gratis kunt eten.” Stanley Pattiasina, raakte in studietijd in schulden

Wat ook niet helpt, is dat jongvolwassenen op hun betaalrekening 500 tot 1.000 euro rood kunnen staan, weet de Nibud-expert. "Voor veel jongeren is dit een verlengstuk van hun uitgeefmogelijkheden. Op die manier bouw je heel makkelijk een schuld op." Weijers denkt dat het voor jongvolwassenen beter zou zijn als ze niet zo gemakkelijk rood zouden kunnen staan.

Wanneer Pattiasina krap zat, werd hij steeds vindingrijker op het gebied van financiën. "Ik had ontdekt dat je in het casino gratis kunt eten. En soms maakte ik van 10 euro 20." Weijers zou het casino niet willen adviseren als oplossing. "Jongeren vertellen niet over de keren dat ze er geld verliezen."

Drempel om te bellen

Zoals velen met betalingsachterstanden, stak Pattiasina zijn kop in het zand. "Ik ontdekte dat ik stapels aanmaningen had. Ik wachtte drie dagen met openen. Ik was bang en wist niet wat ik moest doen", beschrijft hij. "Tot ik er klaar mee was. Het is maar papierwerk, dacht ik toen. Na het openen van de brieven nam ik direct contact op met instanties."

Het ging onder meer om zijn zorgverzekeraar en telefoonprovider. "Die waren blij dat ik het eerlijk toegaf en bleken vervolgens bereid om te helpen met een betalingsregeling."

“Om een oplossing te vinden is contact opnemen cruciaal.” Marion Weijers, Nibud

Weijers vindt het knap dat Pattiasina besloot de telefoon op te pakken. "Bellen met instanties is voor veel mensen een drempel. Voor jongeren is die nog hoger, omdat ze minder gewend zijn om te bellen. Gelukkig hebben steeds meer instanties ook de mogelijkheid om contact te zoeken via sociale media. Om een oplossing te vinden, is contact opnemen cruciaal."

Oude patronen doorbreken

Tot de dag van vandaag is Pattiasina huiverig om terug te vallen in oude patronen. "Ik weet nu gelukkig wel beter hoe ik hier mentaal op moet reageren." Inmiddels geeft hij namens maatschappelijk bureau Diversion voorlichting op scholen over hoe je om moet gaan met geld. "In het begin schaamde ik me om mijn verhaal te delen, maar ik vind het belangrijk dit taboe te doorbreken."

Weijers vindt het goed als jonge ervaringsdeskundigen met andere jongeren het gesprek aangaan over geld. "Zij kunnen zich beter verplaatsen in de leefwereld van andere jongeren. Als je dezelfde taal spreekt, is het makkelijker om het onderwerp bespreekbaar te maken."

Heb jij te maken (gehad) met schulden en vind jij het belangrijk om je verhaal te delen? Behoor je ook nog eens tot de leeftijdscategorie jongvolwassenen? Dan komen we graag met jou in contact voor de rubriek Schuldpraat. Stuur een mailtje naar gea.bruinsma@nu.nl.