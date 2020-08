Wat als je minder gaat verdienen, maar wél veel meer tijd overhoudt? In Tijd versus geld spreken we telkens iemand die een stapje terug deed, of juist koos voor extra verdiensten. Deze week: Dierenartsassistente Thirza Luckhardt (25) werkt sinds kort nog maar drie dagen per week en woont in een camper.

Wie: Thirza Luckhardt (25)

Thirza Luckhardt (25) Situatie: woont samen met haar vriend in een camper en deels bij haar ouders

woont samen met haar vriend in een camper en deels bij haar ouders Beroep: Dierenartsassistente

Dierenartsassistente Inkomen: 1.300 euro netto

1.300 euro netto Vaste lasten: 250 euro benzinekosten, 150 euro verzekeringen en belasting

250 euro benzinekosten, 150 euro verzekeringen en belasting Boodschappen en overige zaken: 400 euro

400 euro Sparen: 500 euro

Afgelopen februari werd het opeens zwart voor Thirza Luckhardts ogen. "Al een aantal maanden liep ik op mijn tandvlees," vertelt ze. "Ik werkte structureel over en kon daardoor niet meer van mijn werk genieten." Toen haar neefje van twee op de intensive care belandde, brak ze. "Ik kwam totaal niet meer uit mijn woorden en zag alleen maar wazig."

Op begrip van haar leidinggevende hoefde ze niet te rekenen. "Toen ik met een burn-out thuis zat, belde ze me elke dag om te vragen wanneer ik weer terugkwam." Het was het laatste duwtje in de rug dat Luckhardt nodig had om haar baan op te zeggen.

“Sinds ik minder werk, voelt mijn baan bijna als een hobby.” Thirza Luckhardt

Inmiddels is het een paar maanden later en heeft ze het plezier in haar werk weer teruggevonden. Ze werkt nu bij een andere praktijk, en drie in plaats van vierenhalve dag per week.

Drie dagen per week werken. Dat lijkt me heerlijk.

"Dat is het ook. Sinds ik minder werk, voelt mijn baan bijna als een hobby. In de praktijk waar ik nu werk is bovendien veel ruimte voor écht contact met de dieren en hun baasjes. Daar word ik heel gelukkig van. De rest van de week heb ik tijd om mezelf te ontwikkelen. Ik leer bijvoorbeeld veel over de natuur en word steeds handiger in dingen maken en repareren in de camper. "

Dat klinkt mooi, maar je hebt ook weinig luxe. Had je niet liever in een normaal huis gewoond?

"Wonen in een camper is voor mij en mijn vriend ook een praktische tussenoplossing. We wonen allebei nog thuis en wilden graag samenwonen. Maar hij studeert nog en met mijn salaris alleen kunnen we de huur in onze woonplaats Amsterdam niet betalen. Dankzij de camper hebben we nu een eigen plekje en kunnen we de hele dag in de natuur zijn. Dat is me veel waard."

Wat kan er financieel niet nu je minder werkt?

"Ik koop minder spullen en kleren. Niet eens alleen vanwege het geld, maar ook omdat ik in de camper weinig ruimte heb. Ook lever ik in op luxe. Een kopje koffie zetten duurt bij ons bijvoorbeeld al snel twaalf minuten in plaats van twee. Dat heeft ook voordelen: doordat ik er meer moeite voor moet doen, geniet ik er meer van. Ik leef nu intenser dan eerst."

Je zit wel erg op elkaars lip toch?

"Klopt! Maar dat vinden wij niet erg. We deden toch al alles samen, we zijn een soort Siamese tweeling. Ik besef heel goed dat deze levensstijl niet voor iedereen geschikt is. Maar voor ons werkt het."