Lig je 's nachts wakker door gepieker over je pensioenpot, hoge rente of je niet-bestaande testament? Gelukkig is er de artikelserie Goed met geld, om je van je financiële hoofdpijn af te helpen. Deze keer: Hoe voorkom je dat je veel geld moet terugbetalen na het ontvangen van toeslagen?

Zo'n 5,6 miljoen gezinnen in Nederland ontvangen een of meerdere van de vier toeslagen: zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag. Maar meer dan anderhalf miljoen keer kregen huishoudens te hoge bedragen, en moesten ze achteraf (een deel van) het geld terugbetalen, tonen cijfers van de Belastingdienst voor het jaar 2018.

De te hoge uitkeringen komen vooral door de manier waarop toeslagen worden berekend: aanvragers moeten schatten hoeveel ze het komende jaar zullen verdienen. Dit is niet altijd makkelijk, bijvoorbeeld als je inkomen elke maand verandert (wat vaak het geval is voor uitzendkrachten en zzp'ers).

Terugvorderingen van de fiscus komen soms jaren achteraf in de brievenbus en dit is voor velen een grote verrassing. Hoe voorkom je zo'n slecht bericht?

“Zodra er iets in je situatie verandert kan je het recht op toeslagen in een klap kwijt raken.” Fleur Kroonbergs, financieel planner

Check zodra er iets verandert

"Controleer altijd zelf of je daadwerkelijk recht hebt op de toeslagen die je ontvangt. Zodra er iets in je financiële situatie verandert, kan je namelijk het recht op alle toeslagen in een klap kwijt raken", zegt Fleur Kroonbergs, onlangs verkozen tot financieel planner van het jaar.

Kroonbergs adviseert om minimaal één datum per jaar in de agenda te prikken waarop je de cijfers doorneemt. "De Belastingdienst heeft er ook een goede tool voor online." Verandert er iets in je persoonlijke situatie? Denk vooral aan inkomen, hoeveel mensen er in het huishouden wonen, hoeveel uren er wordt gewerkt, hoe hoog de huur is en het uurtarief bij de opvang. Als deze zaken veranderen, heeft dat vaak invloed op je toeslagen.

Kroonbergs vindt het op zich niet heel vreemd dat burgers dit zelf moeten checken. "Drie van de vier toeslagen vragen mensen zelf aan (alleen het kindgebonden budget wordt automatisch uitbetaald, red.). Dan is het toch logisch dat je in de gaten houdt of je echt recht hebt op dat geld als je bijvoorbeeld meer gaat verdienen?"

“Veranderingen doorgeven aan aan de Belastingdienst kan makkelijk op mijntoeslagen.nl.” Woordvoerder Belastingdienst

'Voorkomen is eigenlijk heel simpel'

Volgens een woordvoerder bij de Belastingdienst is het "eigenlijk heel simpel" om te voorkomen dat je te veel (of weinig) toeslagen ontvangt: "Veranderingen doorgeven aan aan de Belastingdienst kan makkelijk op mijntoeslagen.nl of via de app voor kinderopvangtoeslag."

Zo simpel is het blijkbaar niet voor iedereen. Eén op de vijf huishoudens die een toeslag ontving in 2018 moet volgens cijfers van de Belastingdienst nu geld terugbetalen.

Wat moet je dan doen als je ontdekt dat je te veel toeslag ontvangt? Geef je nieuwe situatie zo snel mogelijk door aan de fiscus. Soms kunnen te hoge of lage uitbetalingen worden verrekend met de komende betalingen gedurende de rest van het jaar. Zo voorkom je een verrassingsfactuur als het jaar voorbij is.

Zelf een vinger aan de pols houden is hoe dan ook het beste. Uiteindelijk kan je nooit precies van tevoren weten of je een te hoge toeslag ontvangt, omdat de toeslagen worden berekend op een geschat inkomen. Kroonbergs: "Vandaar dat het beter is om zelf in de gaten houden op hoeveel toeslag je recht hebt. Als je geen recht meer hebt op toeslag, kan je dat geld opzijzetten voor wanneer de Belastingdienst het geld terugvraagt."