Een scheiding, een faillissement, een verslaving: het kan allemaal leiden tot schulden. In Nederland heeft 32 procent van de huishoudens te maken met betalingsachterstanden en een op de zeven Nederlanders schaamt zich voor zijn of haar financiële situatie. Ronald (47 jaar) zat met ruim twee ton aan schuld nadat zijn huis met verlies verkocht moest worden.

"Samen met mijn ex en onze twee kinderen woonden we in een mooie boerderij", begint Ronald. "Ik had een goede baan als accountmanager. Na drie jaar besloten we de boerderij te koop te zetten, omdat we daar niet meer gelukkig waren. Net na de crisis, dus het huis stond onder water."

De woning kon niet direct verkocht worden en werd tijdelijk verhuurd. "Na drie maanden belde de buurman dat er een inval was in ons huis. Er was een wietplantage gevonden - bestaande uit zevenhonderd plantjes - van de huurders." De woning werd daardoor met groot verlies verkocht. Vervolgens raakte Ronald door alle stress ook nog ontslagen en eindigde de relatie met zijn vriendin.

“Als een van beiden niet aan de afbetalingsregeling kan voldoen, eist de bank de schuld voor 100 procent bij de ander op.” Marion Weijers, Nibud

Plan om niet in de schuldsanering te hoeven

Ronald weigerde de schuldsanering in te gaan en maakte een aflosplan. "Ik had uitgezocht dat ik de schuld realistisch gezien voor 36.000 euro zou kunnen afkopen van de bank", vertelt hij. Zijn vriendin koos daarentegen wel voor drie jaar schuldsanering, om haar deel van de schuld af te lossen.

De woning van Ronald en zijn ex stond op beider naam. "Ga je als stel uit elkaar, en je hebt leningen waar je beiden hoofdelijk aansprakelijk voor bent, probeer daar dan bij de bank ontheffing voor te regelen. Dan wordt schuld door tweeën gedeeld", tipt Marion Weijers van het Nibud.

"Je denkt misschien dat je dit geregeld hebt in je echtscheidingsconvenant, maar voor leningen met hoofdelijke aansprakelijkheid kan dit vervelend uitpakken. Als een van beiden niet aan de afbetalingsregeling kan voldoen, eist de bank de schuld voor 100 procent bij de ander op", legt Weijers uit.

Wil en kun je zelf je schuld aflossen, dan is een goede berekening van het aflosbedrag noodzakelijk. "Neem een kijkje op zelfjeschuldenregelen.nl. Daar kun je berekenen wat jouw realistische aflosruimte is door een overzicht te maken van jouw inkomsten en uitgaven. Maak inzichtelijk voor schuldeisers dat dit voorstel het maximaal haalbare is", aldus Weijers. Uiteindelijk bepalen de schuldeisers of ze akkoord gaan.

“Ik was goed voorbereid op de gesprekken en maakte inzichtelijk voor de bank wat ik kon aflossen.” Ronald

Hulp van familie of een saneringskrediet

Ronald bombardeerde zichzelf tot schuldenexpert. "Google, google en nog eens google", vat hij samen. "Als ik mijn schuld niet af zou kopen, zou ik tot mijn 71e bezig zijn met afbetalen. Dat bood geen toekomstperspectief."

Na veel telefoontjes met de bank lukte het Ronald om een afkoopsom van 38.000 uit te onderhandelen. "Ik was goed voorbereid op de gesprekken en maakte inzichtelijk voor de bank wat ik kon aflossen." De schuld loste hij binnen negen maanden af. "Onder andere omdat mijn familie een deel voorschoot. Inmiddels heb ik hen terugbetaald."

Volgens de Nibud-expert kan een schuldsaneringskrediet uitkomst bieden. "Niet iedereen kan bij familie of vrienden terecht voor een lening. Ga dan naar de gemeente voor hulp. Door middel van een saneringskrediet worden alle schulden afbetaald en indien nodig afgekocht. Jij hebt dan nog maar één schuld openstaan, in dit geval bij de gemeente of kredietbank."

Tranen gelaten

Ronald geniet inmiddels weer van vakanties, een mooie auto, en kan zijn kinderen weer wat toestoppen. "Ik schaamde me voor mijn schuld, maar tegelijkertijd ben ik trots dat ik eruit ben gekomen. Zonder schuldsanering, zonder rechter. Makkelijk was het niet, ik heb hier wel menig traan om gelaten."

Ronald is niet de echte naam van de geïnterviewde. We hebben op zijn verzoek een andere naam gebruikt. Zijn echte naam is bekend bij de redactie.

Heb jij te maken (gehad) met schulden en vind jij het belangrijk om je verhaal te delen? Dan komen we graag met jou in contact voor de rubriek Schuldpraat. Stuur een mailtje naar gea.bruinsma@nu.nl.