Wat als je minder gaat verdienen, maar wél veel meer tijd overhoudt? In Tijd versus geld spreken we elke week iemand die een stapje terug deed, of moest doen. Deze week: Koike Hess (31) verdiende veel als commercieel directeur van een marketingbureau, maar zei zijn baan op om voor zichzelf te beginnen. "De komende maanden komt er niks binnen."

Wie: Koike Hess (31)

Koike Hess (31) Situatie: Samenwonend

Samenwonend Beroep: Voorheen commercieel directeur, nu ondernemer

Voorheen commercieel directeur, nu ondernemer Inkomen: Geen

Geen Vaste lasten en boodschappen: Ruim 2.500 euro

Ruim 2.500 euro Sparen: Niet

Met een salaris van een ton per jaar had Hess over geld niets te klagen, maar hij beleefde hier zelf maar weinig plezier aan. "Ik werkte zeven dagen in de week, maar kon niet groeien in mijn rol. Bovendien zaten de algemeen directeur en ik niet op één lijn."

Hess mocht dan ruim bovenmodaal verdienen, de sales manager heeft ook een groot sociaal hart. Zo organiseert hij sinds 2014 elk jaar samen met drie restaurants op het Amsterdamse Westergasterrein een kerstdiner voor dakloze en sociaal geïsoleerde mensen. Hess: "We mogen in Nederland best een beetje liever zijn en elkaar meer helpen."

Vanuit die gedachte ontstond ook het idee voor je online platform Just Chili. Leg eens uit.

"Tijdens de coronacrisis zag ik dat de parken vol zaten en dat mensen hun eigen eten meenamen", legt Hess uit. "Ondertussen wist de horeca niet hoe ze de boel draaiende moesten houden. Met mijn platform wil ik die ondernemers helpen."

Via Just Chili kunnen mensen vanuit het park eten en drinken bestellen. "Je kunt je eigen pakket met producten van verschillende restaurants samenstellen. Zo versterken horeca elkaar in plaats van dat ze met elkaar concurreren."

“Mijn motto is: als je geld tekort hebt, zorg je dat het er komt. Ik kan altijd nog post bezorgen.” Koike Hess

Je gaat van een ton per jaar naar geen inkomen. Dapper dat je die stap durft te zetten. Heb je een flinke buffer?

"Dat valt tegen. Met wat ik nog heb, kan ik nog twee maanden vooruit. Ik heb nu al 20.000 euro in mijn platform gestoken en dat wordt denk ik wel het dubbele. Zo veel had ik niet op mijn spaarrekening staan, dus gelukkig heb ik geld kunnen lenen. Maar ik maak me niet zo druk hoor. Ik zorg er gewoon voor dat het slaagt, dan heb ik dat geld zo terugverdiend. Mijn motto is: als je geld tekort hebt, zorg je dat het er komt. Ik kan altijd nog post bezorgen."

Heb je al kritisch naar je uitgavenpatroon gekeken?

"Ja, en het valt mee. Ik was altijd aan het werk, dus had ook weinig tijd om geld uit te geven."

Maar er zijn toch wel wat dingen die je nu moet laten?

"Jazeker. Ik wilde een mooie nieuwe auto kopen, maar dat zit er nu even niet in. Ook betaalde ik vaak rekeningen te laat, vervolgens liet ik de incassokosten oplopen. Daar let ik nu beter op."

Je werkte zeven dagen in de week. Ben je van plan dat komend jaar ook te doen?

"Ik vees dat ik daar niet aan ontkom als beginnend ondernemer. Maar dat vind ik niet erg. Het probleem bij mijn baan was dat ik mijn kostbare tijd stak in het realiseren van de dromen van mijn baas. Nu gebruik ik die tijd om te werken aan mijn eigen dromen. Dat is een heel ander gevoel."