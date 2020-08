Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan, of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Wim Pluimers (51)

Verdient de kost als: Businessconsultant bij softwarebedrijf

Woont: In Tull en 't Waal

Het bonnetje van Wim Bezorgkosten 2,50 euro

Multizak kattenvoer 2,89 euro

2 dozen scharreleieren 3,26 euro

4 flessen Crystal Clear 3,47 euro, aanbieding

6 flesjes Jopen speciaalbier 11,25 euro, aanbieding

4 pakken appelsap 5,00 euro, aanbieding

2 zakken chips 2,50 euro, aanbieding

1 zak Bugles 1,55 euro

Noten 6,09 euro

3 pakken paneermeel 1,35 euro

6 broden 9,67 euro, aanbieding

Maandverband 0,87 euro

Pakje bladerdeeg 1,19 euro

Mineraalwater 3,59 euro

Pot pindakaas 4,39 euro

Spekreepjes 3,59 euro

Venkelzaad 1,99 euro

Perziken 2,49 euro, aanbieding

Romatomaten 1,49 euro, aanbieding

2 kilo runderlappen 20,08 euro

Champignons 1,39 euro

Twee flesjes vloeibare zeep 2,18 euro

Chocoladechip-cookies 1,29 euro

Bospeen 0,99 euro, aanbieding

3 flessen cola 4,00 euro, aanbieding

Bouillonblokjes 1,22 euro

2 pakjes roomboter 7,30 euro

Verse gember 2,29 euro

Bakpapier 0,89 euro

2 pakken yoghurtdrink 2,84 euro

Sjalotten 0,89 euro

Sperziebonen 2,11 euro, aanbieding

Slagroom 1,95 euro

Peulen 1,69 euro

2 limoenen 1,98 euro, aanbieding

Mascarpone 2,39 euro

Kipfilet 2,47 euro, aanbieding

Risotto 2,49 euro

Knoflook 0,69 euro

Blue Elephant Maaltijd Kit 2,89 euro

Bakjes fruit: frambozen, bessen, aardbeien, 8,44 euro, aanbieding

Yoghurt 1,29 euro

Zonnebloemolie 2,09 euro

Wasmiddel 2,49

Schoonmaakazijn 1,99 euro

Pak melk 1,45 euro

Slagroom 1,19 euro

Mentos 1,89 euro

Kwark 1,49 euro

Vanillestokjes 4,99 euro

Pistoletjes 1,39 euro

Hongaarse salami 2,32 euro

Gegrilde beenham 1,63 euro, aanbieding

Antipasto 3,49 euro, aanbieding

Subtotaal: 194,43 euro

Totaal: 175,07 euro

Online boodschappen besteld?

"Nee, bij onze supermarkt kun je boodschappen doen in de winkel en ze dan thuis laten bezorgen. Dat vinden we echt ideaal, we doen elke week op vrijdag of zaterdag grote boodschappen, en laten het dan thuis bezorgen."

Bijna 20 euro aan bonus!

"Dat hebben we bijna elke keer wel. We hebben ook enorm veel boodschappen, ons gezin bestaat uit zes personen. Dan wordt de bonus ook meer. Maar we letten ook op aanbiedingen. Als artikelen die we vaak gebruiken in de aanbieding zijn, slaan we er meerdere van in."

Hoeveel geven jullie per week uit aan boodschappen?

"In de supermarkt elke week wel zo'n 170 euro. Verder koop ik ook nog producten bij een groothandel. Vooral vlees en vis. Waarom? Omdat je daar nog onbewerkte en hele producten kan kopen, zoals een complete zalm. Die fileer ik zelf en doe er dan van alles mee. Of ik koop een varkensschouder van 2,5 kilo en daar maak ik dan pulled pork van. Daar doe ik mijn kinderen een groot plezier mee."

Elke zondag zelfgemaakte taart bij de familie Pluimers. (Foto: privécollectie)

Ik zie op uw bonnetje 2 kilo aan runderlappen.

"Klopt, ze hebben weinig onbewerkte vleesstukken in de supermarkt, maar wel runderlappen. Van runderlappen draai ik zelf gehakt. Dat vries ik in porties in. We doen er dan wel een maand mee."

Waarom kiest u voor onbewerkt vlees en vis?

"Ik vind het in de supermarkt meestal van matige kwaliteit en alles is er gemarineerd. Het is te zout. En neem vis, bijvoorbeeld. Alleen maar filets, geen hele vissen. Terwijl je met een hele vis zoveel leuke dingen kunt doen. Het scheelt ook in prijs trouwens, omdat we zo veel nodig hebben voor ons gezin."

Dus die zes broden gaan in een week op?

"Ja. En veel andere producten op het lijstje gaan in het weekend meestal al op. Chips, cola. Dat kopen we ook speciaal voor het weekend en voor onze kinderen, die wel eens vrienden overkrijgen. Als het op is, is het op, dat is onze regel. We halen pas het volgend weekend weer. "

Ik zie niet heel veel groenten en fruit voor een gezin van zes.

"Klopt, mijn broer heeft een groentewinkel en daar kopen we altijd fruit en soms groenten. We eten heel veel fruit. Per week zijn we er wel 35 euro aan kwijt. Daar bezuinigen we niet op."

En ook niet op noten, zie ik?

"Ha, grappig, we kopen meestal geen noten. Dit was op verzoek van mijn zoon. Hij vond dat hij te veel gesnoept had en vroeg of ik noten wilde kopen. Dat doe ik dan. Ik vind het goed dat hij er zelf mee komt, ik wil zoiets niet opdringen. Het moet ook gezellig blijven."

Verse gember, knoflook, limoenen - volgens mij houdt u van vers koken.

"Absoluut. We maken alles zelf, lekker vers. Ik denk dat we niet veel geur- en smaakstoffen binnenkrijgen. Taartjes maken we bijvoorbeeld zelf, elke zondag. Deze keer hebben we een vruchtentaartje gemaakt: bladerdeeg met mascarpone en zomervruchten. Heerlijk!"