Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan, of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Pleunie Groen (40)

Verdient de kost als: Ondernemer, heeft evenementenbureau in de bouwsector

Woont: In Hoofddorp

Het bonnetje van Pleunie Frambozen, gratis

Snackwortels 0,94 euro

2 pakken amandeldrink ongezoet 2,54 euro

Knäckebröd sesam 0,95 euro

Ontbijtkoek 1,08 euro

3 stuks grapefruit, 2,20 euro, aanbieding

Snoeptomaten 2,59 euro

Penne, gratis

Granny Smith appels 6 stuks 3,29 euro

Pink Lady appels 8 stuks 3,99 euro

Appelmoes 2,07 euro

Snackkomkommers 2,99 euro

2 komkommers 1,10 euro

5 citroenen 1,69 euro

Perssinaasappelen 2,89 euro

Heel boerenzonnepitsbrood 1,94 euro

2 halve boerenzonnepitsbroden 2,04 euro

1 heel donker boeren meergranenbrood 1,94 euro

4 stuks afbak kaiserbroodjes 0,50 euro

6 stuks afbak croissants 1,69 euro

Magere Franse kwark 0,68 euro

3 dozen scharreleieren 8,88 euro

Oxi regular 2,49 euro

Keukenpapier 4 rollen 1,79 euro

Bramen 2,39 euro

3 rode paprika's 2,97 euro

1 gele paprika 0,99 euro

Rucola 0,85 euro

2 blikken tomatensoep 2,22 euro

1 courgette 0,79 euro

Kipdijfilet 380 gram 2,88 euro

4 runderhamburgers 3,29 euro

Limoenen 3 stuks 1,49 euro

Pak 'kluskoekjes' 1,00 euro, aanbieding

Kindertandpasta 4 tubes, 4,95 euro, aanbieding

Rundergehakt 350 gram 5,98 euro

Hummus naturel 1,11 euro, aanbieding

2 winterpenen 1,18 euro

Zes blikjes Coca-Cola zero 3,59 euro

Statiegeld 0,35

Tasjes 0,35

Totaal 85,95 euro

Hoe kan het dat de frambozen en penne gratis zijn?

"De vorige keer dat ik online had besteld, was een doosje met frambozen opengaan en waren ze geplet. Ik heb er een foto van opgestuurd en kreeg toen meteen te horen dat ik bij mijn volgende bestelling gratis frambozen zou krijgen. En bij de penne: soms mailen ze dat het boodschappenwagentje vlak langs jouw huis rijdt. Als je dan ook bestelt, krijg je een product gratis."

Zijn dit uw weekboodschappen?

"Niet helemaal, ik ga meestal een keer in de week naar de markt en een keer naar de supermarkt. Regelmatig bestel ik boodschappen online. Dat doe ik omdat ik supermarkten met alle prikkels liever vermijdt."

Maar u gaat wel graag naar de markt?

"Ja, ik ga daar naar een leuke groentekraam, waar ze me goed kennen, ik kom er al zes jaar. Ik krijg vaak een mango gratis, of een bakje aardbeien. Als ik een keer niet kom, vragen ze: waar was je nou?"

Dat is heel anders dan online bestellen!

"Klopt! Maar online bestellen bevalt ook goed, want het is praktisch en snel. Als ik toch naar de supermarkt moet, hou ik het 't liefst zo kort mogelijk. Ik maak vooraf een boodschappenlijstje en haal alleen wat ik moet hebben, dan kan ik snel weer weg."

Dus u denkt veel vooruit?

"Op zondag maken mijn man en ik een menu voor de hele week. We bekijken wat we nog in de vriezer hebben en wat we nodig hebben. We houden niet van eten weggooien, daarom denken we er goed over na. Als groenten wat minder zijn geworden, gooi ik ze nooit weg, maar maak ik er soep van. Dat doe ik elke week wel."

Pleunie aan het werk in de keuken. (Foto: privécollectie)

Is al dat brood en fruit alleen voor uw man en u?

"Nee, we hebben twee kinderen. De oudste komt om de week, de jongste is er altijd. Ze eten allebei veel, de oudste is aan het puberen, dus er gaat steeds meer eten in. Als hij er is, gaan er in een week drie broden doorheen. En ook veel groenten."

Houden ze daarvan?

"Ze vragen bijna nooit om frisdrank, chips of snoep. En dat hebben we ook niet in huis, mijn man en ik eten dat vrijwel nooit. Ik zet vaak snoepgroenten neer."

Ik zie wel cola en koekjes op het bonnetje.

"Ha ja, de guilty pleasure van mijn man is een glas cola. Voor mij zijn dat bitterkoekjes. Maar deze koekjes waren voor ons kind, hij mocht zelf koekjes uitkiezen voor school, want daar is het 'woensdag koekdag'."

Wat eten jullie het liefst?

"We houden veel van buitenlands eten, zoals Thais of een lekkere curry. Dat zie je niet aan ons lijstje, hé? Maar de kruiden hebben we altijd in grootverpakkingen in huis. Mijn man maakt eens in de zoveel tijd een basis curry, zo'n 6 liter. Dat vriezen we in porties in. Dan hoeven we er daarna alleen nog kip of gamba's bij te doen en verse groenten."