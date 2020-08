Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan, of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Ilse Rijnders (33)

Verdient de kost als: Fotograaf, sociale media manager en dj

Woont: In Amsterdam

Het bonnetje van Ilse 1 pak toiletpapier 2,69 euro

1 pak tissues 2,15 euro

Griekse yoghurt 1,25 euro

Ice tea 1,79 euro

Kokosnootstukjes 1,49 euro

Watermeloenstukjes 2,19 euro

Babydoekjes 0,79 euro

Karnemelk 0,75 euro

Totaal 13,10 euro

Ik zie veel papier: toiletpapier, tissues, babydoekjes…

"Klopt, dat koop ik altijd regelmatig, want ik heb de ziekte van Crohn. Dat is een chronische darmontsteking, waardoor ik vaak naar het toilet moet. Het is dus fijn om genoeg in huis te hebben."

Doe je elke dag boodschappen?

"Ja, bijna elke dag. Ik ga naar de supermarkt als iets op is en ik iets nodig heb. Ik ben niet zo van het plannen. Als ik een hele boodschappenlijst zou moeten maken, zou dat te lang duren voor mij. Verder bestel ik regelmatig eten, dus dan hoef ik geen boodschappen te doen."

Haal je boodschappen altijd in een supermarkt, of ook ergens anders?

"Ik ga niet altijd naar de supermarkt, maar ook naar de markt. Ik woon in de Pijp in Amsterdam, dus dat betekent: naar de Albert Cuypmarkt. Daar koop ik groenten en fruit en soms een visje. Ik ga er wel twee of drie keer per week heen. Producten uit de supermarkt zijn meestal duurder en minder vers dan dingen op de markt, vind ik."

Ilse met haar hond. (Foto: privécollectie)

Hoeveel geld geef je per week uit aan boodschappen?

"Ik denk rond de 50 euro. Misschien wel meer, maar dat weet ik niet. Meestal gooi ik mijn bonnetjes weg, nu had ik er een keer eentje bewaard. Ik woon alleen, met een hond, dus mijn uitgaven liggen niet hoog. Hondenvoer koop ik ook op de markt."

Waar gebruik je de kokosnootstukjes voor?

"Die eet ik als snack tussendoor. Dat is gezond en het vult nogal. Watermeloen is ook een snack voor tussendoor."

Dat klinkt gezond.

"Ja, omdat ik de ziekte van Crohn heb, moet ik gezond bezig zijn. Ik sport elke dag. En ik probeer gezond te eten. Als avondeten kies ik vaak voor soep of salade. Ik eet bijvoorbeeld vaak een Thaise garnalensalade, met mango, avocado en ui."

Moet je je aan bepaalde voedingsvoorschriften houden vanwege je ziekte?

"Ik kan niet te pittig eten, niet te zoet en niet te zuur. Dat vind ik wel lastig, vooral als ik uit eten ga. Ik werk in een Mexicaans restaurant als sociale media manager - daar kan ik tussendoor niks eten. Jammer, want ik hou van Mexicaans, ik heb een jaar in Mexico gewoond. Wel ontbijt ik elke ochtend Mexicaans: een tortilla met een gebakken ei."