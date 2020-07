Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan, of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Danny Linden (58)

Verdient de kost als: Ondernemer, leverancier van intieme verzorgingsproducten voor vrouwen

Woont: In Amsterdam

Het bonnetje van Danny 2 flessen rosé 7,98 euro

2 flessen Griner Veitliner 7,98 euro

1 fles Argentijnse malbec 3,99 euro

Vochtige toetendoekjes 0,99 euro

Gerookte hele makreel 1,88 euro

Verse zalmfilet op huid 4,99 euro

Wokgarnalen 3,99 euro

Kabeljauwfilet 3,99 euro

Garnalen met aioli 2,29 euro

Fuet tapas 1,79 euro

3 verpakkingen gerookte zalm 11,97 euro

Knoflook 0,85 euro

Kastanjechampignons 1,19 euro

Groene olijven kaas/basilicum 1,89 euro

Mozzarella 0,57 euro

Kipfilet 1,29 euro

Extra mager gehakt 3,45 euro

Vegetarische shoarma 1,99 euro

Italiaanse champignonburger 2,49 euro

Basilicum 0,99 euro

Ansjovisfilets 1,99 euro

Verse gember 0,42 euro

Komkommer 0,39 euro

Tomaten basis 1,29 euro

Totaal: 70,64 euro

Allerlei wijnen, heb je een borrel?

"Nee, het is niet voor een borrel! Ik hou van wijn en elke vrijdag kom ik langs een supermarkt waar ik graag wijn en wat andere lekkere dingen koop. Daarvan is dit bonnetje. De kwaliteit van de wijn is goed en de prijzen zijn niet hoog. Op vrijdag koop ik altijd een paar flessen."

Dus je houdt van lekkere dingen?

"Ja, absoluut! Ik ben echt van de delicatessen, lekkere dingetjes. Glaasje wijn erbij, toastje, gezelligheid. Vaak maak ik een voorgerechtje. Ik woon alleen, maar ik vind eten een feestje."

Veel vis!

"Ik eet graag vis. Ik probeer 100 gram vis of vlees en 40 gram volkorenproducten per dag te eten. Het vis en vlees vries ik daarom in porties van 100 gram in. Elke ochtend haal ik er dan wat uit. Sommige vis vries ik niet in, de gerookte zalm gebruik ik bijvoorbeeld als voorgerecht, net als de wokgarnalen."

"Ik probeer soms wat bewuster te kopen, als het er niet minder om smaakt. Vegetarische shoarma vind ik even lekker als echte. De champignonburgers heb ik pas bij deze winkel ontdekt en die zijn ook superlekker."

Hoe vaak per week doe je boodschappen?

"Ik denk dat ik elke dag wel even ga om iets te kopen wat ik ben vergeten. Om de dag doe ik wat grotere, aanvullende boodschappen. Ik denk niet echt vooruit, maar bedenk per dag wat ik ga eten. Per week geef ik ongeveer 150 euro uit aan boodschappen."

"Door mijn werk ben ik veel op pad. Daardoor is mijn leven niet heel gestructureerd. Soms eet ik bij een restaurant of koop ik wat onderweg. Ik ben wel van het gemak. Daardoor is het wel lastig om altijd gezond te eten."

Danny Linden neemt een selfie tijdens het koken. (Foto: Privécollectie)

Vind je gezond eten belangrijk?

"Ik probeer wel op mijn lijn te letten, maar dat gaat nogal op en neer: soms lukt het wel, soms niet. Als ik thuis ben, probeer ik me in ieder geval aan die 100/40 gram te houden. Op dit moment zit gezond eten er even niet in, dat zie je ook wel aan mijn lijstje. Soms heb je van die periodes dat het even niet lukt."

"Maar ik vind ook dat eten lekker en gezellig moet zijn. Ik zou mezelf voor de lijn niet dingen gaan onthouden die ik echt lekker vind. Ik eet weinig zoetigheid, dat helpt. Behalve de toetjes in de restaurants, die sla ik niet over."

Wat kook je graag?

"Ik volg vooral mijn gevoel en smaak, geen recepten. Ik ben dol op pikant eten. Bij de toko haal ik kleine rode pepers, sojasaus. Ik maak vaak curry's, lekker scherp. Ik hou ervan als mijn smaakpapillen gestimuleerd worden, dat het eten prikkelt."

"De vis gril ik graag alleen maar, of ik zet het even in mijn oven. Het stukje vis leg ik dan op couscous, met groentes, magere yoghurtsaus, pepertjes en dingetjes. Soms doe ik ook lekker makkelijk en haal ik een pizza. Maar dan doe ik er nog wel even zelf olijfolie, ansjovis en natuurlijk peper op."