De negatieve economische voorspellingen vliegen ons de afgelopen tijd om de oren. Hoewel de gevolgen van de coronacrisis nog niet helemaal duidelijk zijn, lijkt een recessie onvermijdelijk. Hoe kun je je eigen financiën op orde brengen om de klappen zo goed mogelijk op te vangen? Hierover schreef Erica Verdegaal met Marieke Henselmans Crisis! Wat te doen? Van rood naar groen. Ze vertelt NU.nl erover.

Halverwege maart werd duidelijk dat ook Nederland door de coronacrisis werd geraakt, en in juni lag dit boek al in de schappen. Lag het onderwerp al klaar?

"Nee! We zijn toen heel snel begonnen. En waar we al wel heel lang mee bezig waren is het schrijven over geldzaken: ikzelf doe dat al 25 jaar. De kredietcrisis heb ik dus ook helemaal meegemaakt, en daarvoor zelfs - hoewel iets minder bewust - die van begin jaren tachtig."

"Toen alles dichtging en Rutte zei dat hij de economie met tientallen miljarden ging steunen, wist ik dan ook meteen: dit is een crisis."

“Waarom hebben mensen wel twintig abonnementen, zelfs voor bloemen?” Erica Verdegaal

Je vergelijkt ons bestaan in de wereldeconomie met het leven op een slapende vulkaan: "Naarmate de vuurberg zich langer stilhoudt, gaan we denken dat welvaart en geluk tot in de hemel groeien." Met andere woorden: veel mensen rommelen een beetje aan en geven uit wat ze willen, tot een crisis zich aandient?

"Ja. Maar ik ben van mening dat dat niet 100 procent de schuld is van de burger. We zeggen wel dat we een kenniseconomie zijn, maar we zijn gewoon een consumptiemaatschappij."

"Marketingtechnieken zijn zóveel verfijnder geworden. Waarom hebben mensen anders wel twintig abonnementen, zelfs voor bloemen of het reinigen van de vuilcontainer? Je wordt verleid tot van alles, maar kunt er groots door in de problemen komen. Je kunt in dit land heel welvarend leven, maar dat vergt wel opletten."

"Met ons boek willen we mensen eerst met een test inzicht geven in hun financiële risico's. Door stellingen te beantwoorden, krijg je een kleurcode voor je situatie: groen, geel of rood. We raden bijvoorbeeld aan om een buffer van vier keer je maandinkomen op de spaarrekening te hebben."

De financiën van de een zijn heel anders dan die van de ander: alleen al of je huurt of een hypotheek hebt, maakt een wereld van verschil. Zijn er toch bepaalde manieren van omgaan met geld die voor iedereen iets opleveren?

"Jazeker. Er zijn eigenlijk drie belangrijke dingen die je kunt doen. Als eerste het hebben van overzicht. Schrijf van de afgelopen maand eens op waar je geld aan opgegaan is. Maak onderscheid tussen je vaste lasten en de uitgaven waar je voor kiest, zoals voor terrasjes en winkelen."

"Vervolgens kun je met die kennis een stresstest doen. Geef eens één maand de helft uit van wat je normaal doet. Je hoeft die koffie op het station niet te halen. Hoe voelt dat? Als je dat hebt geoefend, ben je ook beter opgewassen tegen een plotselinge afname van je inkomen."

"Verder is vermijden en afbouwen van schulden heel belangrijk, want je zakt er gemakkelijk steeds verder in weg. Een lijst maken met 'verdienkansen' is ook erg handig, om te zien waar mogelijkheden voor meer inkomen liggen."

“Niemand gaat jou zomaar rijk maken; je moet altijd bedenken wat diegene ermee wint.” Erica Verdegaal

Je waarschuwt ook voor "lijkenpikkers en opportunisten", die een slaatje proberen te slaan uit de crisis. Gebeurt dat nu ook?

"Ja. Ze krijgen kans als de angst toeslaat. Dat laatste valt gelukkig nu nog mee, maar het kan zo omslaan. Dat gebeurde ook in de kredietcrisis, toen kort na elkaar drie banken omvielen."

"Opportunisten gaan dan goudstaven, bitcoins of andere dingen verkopen als snelle oplossing. Maar niemand gaat jou zomaar rijk maken; je moet altijd bedenken wat diegene ermee wint."

"En onthoud dat je niet meer helder nadenkt als je angstig bent. Zit je in code rood, schiet dan niet in de stress. Besef: ik zit in Nederland, niet ergens waar ik straks zomaar op straat lig. Uiteindelijk gaat een crisis voorbij. Waarom zou je dan niet nu je geldzaken aanpakken?"