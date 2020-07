Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan, of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Jannet Veenbaas (39)

Verdient de kost als: Shiatsumassagetherapeut en coach

Woont: In Groningen

Het bonnetje van Jannet Rijst-kokosdrank 3,09 euro

Witte asperges 8,71 euro

Appelpuree ongezoet 1,83 euro

Tahin 6,78 euro euro

Gedroogde vijgen 8,97

Hazelnootpasta 3,29 euro

Pindakaas met zeezout 4,55 euro

Rozijnen 4,51 euro

Kastanjechampignons 1,79 euro (aanbieding)

Puntpaprika 2,90 euro

For the senses peaceful thee 3,79 euro

Appels 2,42 euro

Kaneel Ceylon 1,89 euro

Rijstwafels met zeezout 1,02 euro

Totaal 55,54 euro

Hoe vaak doe je boodschappen?

"Meestal elke dag. Vooral om groenten en fruit te halen, want dat eten we heel veel. Vers is toch het lekkerst. De medewerkers in deze winkel noemen ons 'de bananenfamilie', omdat we zo veel bananen eten. Mijn man en ik eten elke dag vijf of zes bananen, mijn twee kinderen elk twee. Reken maar uit! Dat doen we omdat we geen gluten eten. Onze koolhydraten halen we uit groenten en fruit."

Je hebt meer dan 50 euro betaald voor veertien producten, zie ik.

"Klopt, het is duur - we kopen biologisch. We geven liever ons geld uit aan gezonde voeding dan aan gadgets of spullen. Veel van ons geld gaat naar eten en drinken."

"We vinden dat een goede besteding, want het is een investering in je lijf. Je kunt wel goedkope kiloknallers kopen, maar dan ben je later handenvol geld kwijt om je gezondheid op te lappen."

Geven jullie elke dag circa 50 euro uit aan boodschappen?

"Meestal is het wel wat minder, nu waren bijvoorbeeld de vijgen, rozijnen en tahin op. En dit zijn allemaal grootverpakkingen. 750 gram vijgen, 750 gram rozijnen."

Hebben jullie veel te besteden?

"We zijn allebei zzp'er en hebben een eigen bedrijf. We hebben een mooi inkomen. Maar vooral geven we ons geld bewust uit. We wonen in een kleine jarendertigwoning, waarvan we de hypotheek hebben afbetaald. En we hoeven ook geen grotere of duurdere woning. Dan hou je geld over."

Jannet en haar man drinken elke ochtend bleekselderijsap. (Foto: Privécollectie)

Waar gebruik je de tahin (sesampasta, red.) voor?

"Die smeer ik op een rijstwafel als tussendoortje. Mijn dochter neemt speltbrood met tahin en komkommer mee naar school. Dat is één van haar favorieten. We hebben verschillende soorten notenpasta's in huis. We eten namelijk veganistisch."

Vertel!

"We doen dat al jaren, niet alleen om het dierenleed, maar ook vanwege onze gezondheid. Plantaardig eten heeft meer voordelen. We willen voeding eten waarmee we ons lichaam helpen en niet dwarszitten."

Eten jullie kinderen ook veganistisch?

"Ja. Heel soms delen we een tartaartje van de biologische slager of eten we vissticks, dat vindt mijn dochter lekker. Als ze ergens anders gaan eten, zeg ik tegen ze dat ze gewoon mogen eten wat de pot schaft. Aan de ouders vraag ik dan of ze niet én melk én vlees én een toetje willen geven. Anders krijgen ze last van hun darmen."

Dus melk is niet goed voor elk?

"Wij vinden van niet. We hebben lang onderzoek gedaan naar hoe we willen eten. We zijn uitgekomen bij de Amerikaanse gezondheidsgoeroe Anthony Williams en volgen zijn voedingspatroon. Eerst hadden mijn partner en ik gezondheidsklachten. Nu voelen we ons fitter en beter dan ooit, en zijn onze klachten verdwenen."