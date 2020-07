Met trackers kun je als belegger eenvoudig een mandje aandelen kopen. Zo beleg je tegen lage kosten met een goede spreiding. Dat is handig, maar er is nogal wat keus: er zijn inmiddels meer trackers dan aandelen. Hoe vind je als belegger je weg?

Trackers - of ETF's - zijn beleggingsfondsen die een index volgen. Een simpel voorbeeld is een tracker op de AEX-index. Als je daarin investeert, koop je in één keer een mandje met daarin de 25 aandelen uit de AEX. Trackers zijn goedkoper dan traditionele beleggingsfondsen omdat er geen beheerder is die de beleggingen uitkiest en daarvoor een vergoeding rekent.

"Lage kosten en automatische spreiding zijn de belangrijkste drijvers. Alles wat je als belegger betaalt aan kosten moet je goedmaken in rendement. ETF's hebben lage kosten en dat is goed voor beleggers", legt Bart Spronk van vergelijkingssite Finner uit.

Hij merkt daarbij op dat beleggers ook moeten letten op de kosten van de broker waar hun beleggingsrekening loopt. "Sommige partijen rekenen een vaste vergoeding voor het hebben van een beleggingsrekening. Stel je hebt een fantastische ETF gekozen, maar zit met een hele dure beleggingsrekening, dan heb je alsnog hoge kosten."

Index gebouwd voor ETF

Het grote succes van ETF's heeft ook een keerzijde. De afgelopen jaren is het aantal trackers explosief gegroeid. Hierdoor is er nu voor elke denkbare sector wel een aparte tracker. Ze spelen in op trends in de economie zoals duurzaamheid of online gaming.

"Eerst was het idee: er is een index en we maken een fonds dat die index volgt. Tegenwoordig wordt een index gebouwd omdat men een ETF wil en zijn er inmiddels meer indexen dan aandelen", zegt Joost Schmets van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB).

Het voordeel van de lage kosten kan dan verloren gaan. "Het is als met alle beleggingen: hoe mooier aangekleed, hoe duurder. Voor ETF's in nichemarkten of trendy sectoren als 3D-printing kunnen de jaarlijkse beheerkosten gemakkelijk oplopen richting de tarieven van gewone beleggingsfondsen." Daarnaast is er het risico dat het voordeel van de automatische spreiding een beetje verloren gaat omdat een bepaalde ETF op een enkele sector is gericht.

Zelf uitzoeken wat er in fonds zit

Hoe vind de belegger zijn weg in het woud van trackers? "Kijk of een fonds groot is. Als het groot is, betekent dit dat de kosten laag zijn. Ook kun je dan eenvoudiger in en uit stappen", adviseert Schmets. Ook is het altijd goed als beleggers zich toch een beetje inlezen in wat ze kopen. "Kijk naar de factsheet. Die is één of twee pagina's. Aan de top vijf of top tien beleggingen kun je ook een beetje zien waar het fonds in belegt."

Spronk van Finner is het daarmee eens. "Als je een ETF op de AEX hebt, dan heb je een behoorlijke spreiding, maar bij een ETF in gaming kan ik me goed voorstellen dat de spreiding minder is. Dat zal je dus toch moeten uitzoeken. Als je zelf belegt, zal je altijd goed inzicht moeten hebben wat je koopt en hoe de spreiding is."