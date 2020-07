Wat als je minder gaat verdienen, maar wél veel meer tijd overhoudt? In Tijd versus geld spreken we elke week iemand die een stapje terug deed, of moest doen. Deze week: alleenstaande moeder Aisha Sriram (41) had samen met haar ex-partner een riant inkomen. Inmiddels is ze alleenstaande moeder en leeft ze van de bijstand. "Ik wil geen vaste baan meer."

Wie: Aisha Sriram

Situatie: alleenstaande moeder met een dochter van twintig maanden

Beroep: geen, op dit moment in de bijstand

Inkomen: 1.700 euro (1.000 euro bijstand, aangevuld met toeslagen)

Vaste lasten: 970 euro

Boodschappen: 200 euro

Sparen: Zoveel mogelijk

Wanneer de auto van Aisha Sriram en haar ex-partner stuk was, kochten ze het liefst gelijk een nieuwe. "We hadden het geld en dachten eigenlijk niet zoveel na over dat soort dingen", vertelt ze. Samen hadden ze zo'n 60.000 euro per jaar te besteden. Ze gingen dan ook twee keer per jaar op vakantie en dat mocht best wat kosten. "De laatste keer zijn we me een cruiseschip door het Caribisch gebied gereisd."

Inmiddels is het alweer zes jaar geleden dat Sriram voor het laatst op vakantie ging. Haar financiële plaatje is behoorlijk veranderd: haar relatie ging uit, ze raakte haar baan kwijt en zit sinds vijf jaar in de bijstand.

Van twee keer modaal naar alleen rondkomen van de bijstand. Dat was zeker wel even wennen?

"Ja. Zorgeloos geld uitgeven is er niet meer bij. Maar ik heb mijn financiën goed op orde en red het altijd. Wel moet ik voor alle grote uitgaven sparen. Zo wil ik al langere tijd een nieuwe vloer in mijn huis laten leggen. Daar leg ik nu elke maand geld voor opzij. "

“Ik hoop wel op meer inkomen, maar wil niet meer in vaste dienst.” Aisha Sriram

Hoe ben je in de bijstand beland?

"In 2013, twee jaar nadat mijn man en ik uit elkaar waren gegaan, ben ik overspannen geraakt. Hierdoor raakte ik mijn baan als opleidingsmanager bij NCOI kwijt. In die periode kreeg ik ook het vermoeden dat ik autistisch ben. Dat bleek te kloppen; in 2017 is de diagnose definitief gesteld."

"Sindsdien is er een heleboel op zijn plek gevallen. Prikkels komen bij mij bijvoorbeeld heel hard binnen en ik vind het moeilijk om veel informatie tegelijk te verwerken. Eigenlijk functioneer ik alleen maar als ik gedurende de dag voldoende pauzes neem om bij te komen. "

Waar bespaar je nu op?

"Op vakanties bijvoorbeeld, maar ook op kleding. Voorheen kocht ik geregeld nieuwe kleren, nu een stuk minder. En als ik iets koop, is het meestal bij de kringloopwinkel. Ook koop ik meestal B-merken, bijvoorbeeld wanneer ik een nieuwe wasmachine moet hebben. Dat vind ik lastig, want ik hou van kwaliteit. Soms lukt het me om via Marktplaats een goeie deal te sluiten. Mijn fiets is bijvoorbeeld tweedehands, maar wél van Batavia."

Hoe zie je je financiële toekomst voor je?

"Ik hoop wel op meer inkomen, maar wil niet meer in vaste dienst. Een bestaan als zelfstandige zou beter bij me passen, dan kan ik mijn eigen tijd indelen. Op dit moment ben ik me aan het oriënteren op een carrière als budgetcoach."