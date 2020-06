Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan, of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Jeroen Willemsen (47)

Verdient de kost als: Adviseur op het gebied van voeding bij bedrijven en overheden

Woont: In Apeldoorn

Het bonnetje van Jeroen 4 flesjes groene thee mango 3,84 euro (aanbieding)

2 pakken wraps 1,78 euro

Toiletpapier 2,19 euro

1 kilo uien 1,39 euro

Rode paprika’s 3,09 euro

Trostomaten 1,90 euro (aanbieding)

2 bakjes makreelfilet 2,97 euro

Ongezouten cashewnoten 1,79 euro

Blik linzen 1,08 euro

2 bakjes tonijn in olie 3,98 euro

3 bakjes naturel kwark 2,01 euro

Krop ijsbergsla 1,79 euro

Kipfilet voor op brood 2,04 euro

Geraspte kaas 1,79 euro

2 chocoladerepen 1,98 euro (aanbieding)

Groentespread 2,49 euro

Verse roomkaas met bieslook 1,89 euro

Bananen 0,97 euro

2 vegetarische burgers 5,30 euro

Wilde perziken 1,49 euro (aanbieding)

Avocado 1,99 euro (aanbieding)

Appels, verpakt 3,98 euro (aanbieding)

Totaal 51,72 euro

Daar staan wat lekkere luxe dingen op! Roomkaas, makreelfilet, cashewnoten...

"Nou, op zichzelf is dit een gewoon bonnetje voor ons. Wij zijn niet zo van veel eten, maar wel van lekker en gezond eten. Daarom kopen we bijvoorbeeld graag noten. Dit bonnetje past bij de manier waarop we willen leven."

Welke manier is dat?

"Sinds een jaar of tien zijn we als gezin - mijn vrouw en ik hebben twee kinderen - bezig met gezonder en duurzamer eten. Tien jaar geleden waren mijn bloeddruk en mijn cholesterol te hoog. Vanaf toen ben ik terughoudend geweest met het eten van dierlijke producten. Na een jaar was alles weer in orde. Daarom zijn we daarna veel minder vlees en zuivel gaan eten."

Dus u bent flink bezig met gezondheid?

"Ja, terwijl ik dat niet van huis uit heb meegekregen. Thuis aten we elke dag vlees en Joris Driepinter ontbrak nooit. Maar ik ben er zelf van overtuigd geraakt dat het echt gezonder is om minder dierlijke producten te eten. Een aantal van de welvaartsziektes die er nu zijn komen door de manier waarop we consumeren. En omdat we te weinig bewegen."

Toch zie ik wel vlees, vis en zuivel op uw lijstje.

"Ja, de kwark is voor de herstel van mijn spieren na het sporten. Ik loop graag hard. Ook eten we wel eens een keertje vlees. Maar dan vooral gevogelte en vis. Die makreel blijft lang houdbaar en doen we soms op een toastje. Linzen gebruiken we in een pastasalade of door de spaghetti als vleesvervanger. Vooral rood vlees mijden we."

Jeroen is veel bezig met gezonde en duurzame voeding. Hier bakt hij vegetarische burgers. (Foto: Eline Willemsen)

Ik zie ook nog een vleesvervanger staan.

"Klopt, we eten ook een of twee keer per week vleesvervangers. Dit weekend gaan we een lekkere vegetarische burger maken, dat kan perfect daarmee. Wij noemen zo'n maaltijd nog steeds een avg'tje: aardappelen, groenten, vleesvervanger."

"Voor mijn werk bekijk ik ook de verkoopcijfers van supermarkten. De verkoop van vleesvervangers is enorm gestegen. Net als de verkoop van peulvruchten. Het kan met het hamsteren te maken hebben door de coronacrisis. Maar het kan ook een signaal zijn dat meer mensen een gezonder en duurzamer voedingspatroon willen. Die cijfers stemmen mij positief."

Hoe vaak doet u boodschappen per week?

"Twee keer. Ons andere bonnetje zal hierop lijken. We geven ongeveer tussen de 80 en 100 euro per week uit aan eten en drinken. Nederlanders gaven de afgelopen decennia steeds minder uit aan voedsel. Ik vind dat raar, omdat goed en gezond eten zo belangrijk voor de mens is. Natuurlijk moet je er wel de mogelijkheden voor hebben. Wij komen niks tekort, niet aan voedingsstoffen en niet aan genot."

Houdt u van koken?

"We zijn niet heel culinair. We hebben een stuk of wat favoriete gerechten die vaak terugkomen. Wel eten we regelmatig pokébowls, met verse sojaboontjes en avocado. Dat is best bijzonder, dat stond vijf jaar geleden nog niet op ons bonnetje. Net als wraps, ook iets recents. En handig, mijn dochter neemt ze lekker mee op pad."