De energietransitie, het energielabel, gasvrij wonen, het zijn dingen die nu nog een ver-van-je-bedshow zijn voor veel woningbezitters. Als de maximale hypotheek lager wordt voor een niet-energiezuinig huis, kan dat veranderen. Triodos neemt hiermee het voortouw.

De bank kondigde deze week aan dat het voor woningen met een laag energielabel de maximale hypotheek beperkt tot 90 procent van wat het normaal zou zijn. Het idee is dat huizenbezitters met hogere energielasten minder ruimte hebben voor uitgaven aan hun hypotheek. Daarnaast zou de woningwaarde op de lange termijn kwetsbaarder zijn.

Elke woning minstens energielabel B

Het is een goede ontwikkeling, denkt Martin Hagedoorn productmanager bij De Hypotheekshop. "Ik denk dat ze daarmee een belangrijke stap zetten in het bewust maken van mensen. De woningmarkt is krap en iedereen is allang blij als ze iets hebben gevonden, maar het is wel van belang dat je blijft nadenken. Als je een woning met een slecht label koopt, moet je daar nog wel iets aan doen."

“Elke woning moet naar een B-label worden gebracht. Als je een F- of G-label hebt, moet je dus echt behoorlijk aan de slag.” Dirk Brounen, hoogleraar Real Estate Economics

Dirk Brounen, hoogleraar Real Estate Economics aan de Universiteit van Tilburg, is het daarmee eens. "Elke gemeente moet in 2021 een plan hebben hoe elke woning van het aardgas zal worden losgekoppeld. Geen aardgas betekent dat een woning vooraf al energiezuinig moet zijn. Elke woning moet naar een B-label worden gebracht. Als je een F- of G-label hebt moet je dus echt behoorlijk aan slag."

Je huis laten isoleren kan een beter energielabel opleveren. (Foto: 123RF)

Woning met slecht label risico voor bank

De energierekening is na de hypotheekkosten de tweede maandlast van een woning, zegt Brounen. Het kan mede daardoor een voorspeller zijn van mogelijke betalingsproblemen. Dit is volgens hem een extra reden om het te laten meewegen bij een hypotheekaanvraag. "Een F- of G-label leidt tot meer risico. Als banken de data in hun eigen systemen zouden volgen, zouden ze voorzichtiger moeten zijn met het verstrekken van krediet aan mensen die een woning met een slecht label kopen. Als je naar de toekomst kijkt, wordt dat ook alleen maar meer."

De hoogte van het energielabel heeft een klein effect op de woningwaarde. Per stap omhoog gaat de waarde met 2 procent omhoog. Het maakt wel uit hoe krap de woningmarkt is. Uit een vergelijking tussen stad en platteland bleek een paar jaar geleden dat het energielabel in de stad geen impact had.

“Je hoeft een woning niet meteen gasloos maken, alleen isoleren kan ook al.” Dirk Brounen, hoogleraar Real Estate Economics

"Als mensen in de grote stad iets zoeken, moeten ze vaak binnen een dag beslissen. De verkoper kan dan niet verhullen dat er een F-label is, maar de koper kan ook niet vragen om korting. Daarvoor is de woningmarkt te krap", legt Brounen uit.

Taak geldverstrekkers en adviseurs

Inmiddels is de woningmarkt in bijna heel Nederland krap. Is dat een argument om het energielabel toch niet mee te wegen? Nee, vindt Hagedoorn van De Hypotheekshop. "Er is nu nog een enorm woningtekort dat alleen maar verder toeneemt, maar er komen wellicht ook weer andere tijden. Je hoeft een woning ook niet meteen gasloos te maken, alleen isoleren kan soms al voor een paar duizend euro. Het is de taak van geldverstrekkers en adviseurs om mensen bewust te maken dat het zonde is om hiermee te wachten."