Een goed salaris gaat vaak gepaard met hard werken. Wat als je minder gaat verdienen, maar wél veel meer tijd overhoudt of kunt gaan doen waar je hart ligt? In Tijd versus geld spreken we elke week iemand die minder is gaan verdienen. Deze week: natuurcoach Sybren Bouwsma (41) verdient nu een derde van wat hij vroeger te besteden had.

Wie: Sybren Bouwsma (41)

Situatie: langeafstandrelatie

Beroep: natuurcoach

Inkomsten: 800 euro netto per maand

Vaste lasten: 500 euro

Boodschappen: 100 euro

Overige zaken: 200 euro

Sybren Bouwsma verloor zijn baan als onderzoeker sociaal beleid toen in 2015 de opdrachten bij het bedrijf terugliepen. "Ik heb hier geen moment om getreurd", vertelt hij. "Sterker nog, het was precies het duwtje in de rug dat ik nodig had."

“Ik was een gevangene van mijn salaris.”

Op dat moment was hij al een jaar of twee ongelukkig in zijn werk. "Ik kon er mijn ei steeds minder in kwijt. Het duurde vaak erg lang voor er iets met onderzoek en adviezen werd gedaan door gemeentes. Ik wilde directer resultaat zien van mijn werk en met mensen werken." Dat hij geen ontslag nam, had te maken met de angst voor verlies van financiële zekerheid. "In feite was ik een gevangene van mijn salaris."

Tegenwoordig werkt Bouwsma als natuurcoach. "Met hulp van de natuur help ik mensen om dichter bij zichzelf te komen", legt hij uit. "Dat geeft me veel voldoening."

Alleen qua inkomen heeft hij flink moeten inleveren. In vaste dienst verdiende hij 2.3000 euro netto per maand, tegenwoordig moet hij het doen van 800 euro.

Je was bang voor verlies van financiële zekerheid. Nu kom je rond van heel weinig geld. Hoe is dat?

"Gek genoeg ervaar nu ik veel meer zekerheid dan toen. Destijds leunde ik op een schijnzekerheid. De zekerheid die ik uit mezelf haal, is veel waardevoller. Tegenwoordig heb ik het vertrouwen dat ik het wel red, wat er ook gebeurt."

Is je relatie met geld veranderd sinds je minder verdient?

"Zeker. Vroeger zag ik geld verdienen als een doel op zich. Nu zie ik het als een middel om in mijn onderhoud te kunnen voorzien en de dingen te doen die ik belangrijk vind."

Zijn er dingen die je je niet meer kunt veroorloven die je mist?

"Ik mis weinig. Zo reis ik bijvoorbeeld meer dan vroeger, omdat ik internationale projecten voor jongeren door heel Europa begeleid. Mijn kosten worden dan vergoed. Een terrasje pakken doe ik zelden meer, maar dat vind ik niet erg."

"Mijn grootste kostenpost zijn vliegtickets naar de VS. Daar heb ik sinds kort een vriendin. We zien elkaar om de vier maanden. Die tickets heb ik tot nu toe van mijn buffer betaald. Toen ik nog in loondienst werkte heb ik flink gespaard. Dat geld begint nu wel op te raken. In de toekomst hoop ik dan ook wel wat meer te gaan verdienen."