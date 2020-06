Een goed salaris gaat vaak gepaard met hard werken. Wat als je minder gaat verdienen, maar wél veel meer tijd overhoudt? In Tijd versus geld spreken we elke week iemand die minder is gaan verdienen. Deze week: muzikant Wim Dictus (63) ging van een modaal inkomen naar bijstandsniveau, maar werd niet minder gelukkig.

Wie: Wim Dictus (63)

Situatie: alleenstaand

Inkomsten: 1.000 euro per maand netto

Vaste lasten: 700 euro

Boodschappen en overige zaken: 300 euro

Nog tot aan het begin van de coronacrisis legde Wim Dictus gerust 4 euro neer voor een cappuccino op een terras, maar tegenwoordig trekt hij liever de natuur in met zijn thermoskan. "Op zulke momenten kan ik echt intens genieten en voel ik me een gezegend mens." Dat hij geen geld meer heeft om geregeld een terrasje te pakken, vindt hij niet erg. "Ik leef heel sober en ben minstens net zo gelukkig als toen ik meer geld had."

Tot de economische crisis van 2008 verdiende Dictus modaal. "Ik speel gitaar en zing en werd geregeld gevraagd om op te treden op bedrijfsfeesten. Meestal kwam ik uit op een jaaromzet van rond de 35.000 euro." Maar door de crisis kwam zijn onderneming in zwaar weer en zakte zijn inkomen fors.

De vorige economische crisis is inmiddels al een tijdje geleden. Heb je er nooit aan gedacht om je te laten omscholen?

"Nee. Dat was bovendien niet nodig. Toen de economie weer aantrok, had ik weer op bedrijfsfeestjes kunnen gaan spelen, maar daar had ik geen zin in."

"Tegenwoordig speel ik veel voor ouderen en dat is een veel dankbaarder publiek. Ze worden écht blij van mijn muziek en dat geeft mij weer veel voldoening."

Is die bron van inkomsten door corona niet ook weggevallen?

"Het werk is inderdaad wel minder geworden. Het was al geen vetpot, maar door corona komt er nauwelijks nog iets binnen."

Waarom heb je er tien jaar geleden voor gekozen om minder te werken?

"Het grappige is dat ik eigenlijk helemaal niet minder werk. Ik ben voortdurend met muziek bezig. Het voelt alleen niet als werk. Op vrijdagavond in de spits naar Scheveningen rijden om daar in het casino op te treden, dat voelt als werk. Van dat soort klussen kreeg ik veel stress en die doe ik daarom niet meer."

Ik denk dat veel mensen verbaasd zijn dat je van zo weinig geld kunt rondkomen. Zou een beetje extra geld niet fijn zijn?

"Ik kan prima sober leven. Een mooie spijkerbroek van 100 euro kan ik niet betalen, dat vind ik weleens jammer. Maar ik heb genoeg kleren en als ze stuk zijn laat ik ze maken."

En vakantie?

"Zelfs dat lukt. Omdat ik flexibel ben en niet aan vakanties vastzit, vind ik goedkope tickets. Meestal ga ik naar Spanje, waar ik de taal spreek en vrienden heb."

Maak je je niet druk om je oude dag?

"Nee. Over een paar jaar krijg ik AOW. Bovendien heb ik een flinke buffer. Dat geeft me rust."