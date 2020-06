Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan, of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Reini Eenhoorn-Bouwman (40)

Verdient de kost als: Runt samen met vader een sloop- en asbestverwijderingsbedrijf

Woont: In Laren

Het bonnetje van Reini 3 pakken biologische volle yoghurt 3,27 euro

Drinkyoghurt framboos 0,59 euro

Perzikdrink 1,53 euro

Bleekmiddel dik 0,79 euro

Appelstroop 0,59 euro

Bloesemhoning 2,88 euro

Scheermesjes 3,99 euro

Scheergel 1,29 euro

Kinderappels 1,49 euro

Crunchy koekjes 1,19 euro

Tissues 0,99 euro

Granola 2,49 euro

3 blikjes tonijn in olijfolie 4,77 euro

Wortels 0,69 euro

Appelmoes 0,67 euro

Snackaugurken 0,95 euro

Ongezouten roomboter 1,89 euro

Verse roomkaas 0,69 euro

2 pakjes suikervrije kauwgom 1,78 euro

Chips 0,59 euro

2 bakjes hummus 2,18 euro

Gezoete mais 0,75 euro

Rozemarijn 0,99 euro

2 pakken huishouddoekjes 1,78 euro

Tijm 0,99 euro

Twee pakken biologische jonge kaas, plakken 4,38 euro

Walnoten 2,99 euro

2 bakjes cherrytomaten 4,98 euro

Hollandse aardbeien 3,69 euro

Rucola 0,89 euro

Peren 1,69 euro

Krop sla 0,49 euro

Fairtrade bananen 1,25 euro

Rode uien 0,69 euro

Witlof 0,95 euro

Netje avocado's 1,99 euro

Limoenen 1,29 euro

Verse gember 0,98 euro

12 eierkoeken 0,98 euro

Gele uien 0,99 euro

Mango 1,49 euro

Zoete rode puntpaprika 2,89 euro

6 kiwi's 2,94 euro

2 pakjes mozzarella 1,14 euro

Maiswafels 0,99 euro

Komkommer 0,39 euro

Welnessthee 0,89 euro

Beschuit naturel 0,35 euro

Peterselie plat 0,99 euro

Aluminiumfolie 1,59 euro

Crème fraîche 0,59 euro

Tandpasta 3,86 euro

Toiletpapier 2,99 euro

Spaghetti 0,99 euro

Gezeefde tomaten 0,49 euro

Totaal: 90,72 euro

Drie pakken yoghurt, twee pakken yoghurtdrink... dat is vast niet allemaal voor jezelf.

"Nee, het is vooral voor mijn twee kinderen en ook voor mijn man en mijzelf. We eten elke dag een toetje. Daar doen we vers fruit doorheen en voor de kinderen wat hagelslag of honing. Deze pakken zijn zo op, daar kunnen we niet eens een hele week mee doen."

Hoe vaak doe je dan boodschappen?

"We doen op dinsdag en op zaterdag grote boodschappen bij de supermarkt. Dit bonnetje is van dinsdag, dit zijn vooral normale weekboodschappen. Op zaterdag kopen we de wat luxere producten, zoals wijn. We halen niet eens alles bij de supermarkt. Vlees halen we bij de slager, brood bij de bakker, vis bij de visboer. En ik ga elke vrijdag naar de markt om een hele lading groenten en fruit te halen."

Dus jullie zijn per week nog veel meer kwijt?

"Wij geven behoorlijk veel geld uit aan boodschappen. Terwijl we niks geks kopen. Bezuinigen lukt daarom nooit. We eten gewoon veel, denk ik. Ik heb een sportieve man die veel eet. En we houden van kwaliteit. "

En de slager en bakker, dat is vast ook prijziger?

"Ja, dat is een stukje duurder. Maar de kwaliteit is niet te vergelijken. Wij eten echt geen vlees van de supermarkt meer sinds we hebben ontdekt hoe lekker vlees van de slager is. In de supermarkt wordt het vlees soms opgespoten met water, zodat het langer houdbaar is. Ook is het vaak al een keer ingevroren. Bij de slager krijg je vers vlees."

Reini Eenhoorn-Bouwman en haar gezin leven heel gestructureerd. (Foto: Privécollectie)

Bedenk je van tevoren wat je gaat kopen?

"Ja, we zijn ontzettend gestructureerd. Het lijkt wel alsof elke dag dezelfde film wordt afgespeeld. Op zaterdag maak ik een weekmenu en bedenk ik wat we welke dag gaan eten. Ik probeer een gevarieerd menu te maken: vlees, vis, een keer vegetarisch. Alhoewel mijn man dat wel moeilijk vindt."

Ja?

"Ja, hij is echt een carnivoor. Toch willen we wel wat minder vlees eten. Ik zoek daarom gerechten uit waarbij je vlees niet zo mist. Een lekkere zelfgemaakte pizza met tonijn, bijvoorbeeld. Of een pastasalade."

Ik zie genoeg groenten op je bonnetje.

"Ja, en dit is dus nog lang niet alles. Onze kinderen houden echt van groenten en eten helemaal geen snoep. Elke dag eten we als snack gesneden groenten met hummus. Als ik sta te snijden, staan ze te springen alsof ik met een slagroomtaart aankom."

Bleek, huishouddoekjes. Ga je schoonmaken?

"Dat zijn vooral voorraden die ik aanvul. Vaatdoekjes koop ik wel elke week, want ik gooi ze na twee dagen weer weg. Ik vind het vieze dingen, ik was ze niet. Ik doe ongeveer twee weken met twee pakjes huishouddoekjes."

Welnessthee. Had je behoefte aan rust?

"Haha, het is inderdaad ontspanningsthee, misschien zegt dat wel wat. Ik hou van goede thee, meestal koop ik het niet in de supermarkt. Ik wil graag dat dingen smaken. We zijn druk, we werken hard en ik wil wel met smaak eten en drinken. Dan mag het soms ook wat duurder zijn."