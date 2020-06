Heel hard werken én veel geld verdienen of meer vrije tijd, maar minder te besteden? In Tijd versus geld spreken we elke week iemand die veel meer of juist minder is gaan verdienen. Deze week: financieel coach Monica Helbig (38) ruilde een goed betaalde baan in voor een onzekere toekomst als ondernemer.

Wie: Monica Helbig

Situatie: alleenstaande moeder met een zoontje van 6

Beroep: financieel coach

Inkomen: 1.500 euro netto per maand

Vaste lasten: 1.000 euro

Boodschappen: 200 euro per maand

Uitjes en kleren: 300 euro

Als kind wist Monica Helbig één ding zeker: ze zou er voor zorgen dat ze altijd genoeg geld had. Haar ouders hadden het niet breed en dus moest elk dubbeltje worden omgedraaid. Monica begon als baliemedewerkster bij een bank, maar maakte al snel promotie. Ze had een salaris van 2.500 euro per maand waar ze riant van kon leven. Toch gooide ze op haar 28e het roer om en begon voor zichzelf als financieel coach.

Je had een goed salaris. Dapper dat je hier van af durfde te zien.

"Klopt. Dat ging ook niet van de ene op de andere dag. Je went snel aan het comfort van een riant salaris, maar je uitgaven terugschroeven is een ander verhaal. Destijds ging ik vier keer per jaar op vakantie en kocht ik geregeld nieuwe kleren. Al langer was ik ongelukkig in mijn baan, maar ik durfde niet uit de gouden kooi te stappen die ik voor mezelf gecreëerd had."

Wat gaf de doorslag?

"De burn-out die ik op mijn achtentwintigste kreeg en het inzicht dat er mensen zijn met minder geld die het prima redden. Zo had ik een vriendin die als alleenstaande moeder leefde van een bijstandsuitkering en altijd uitkwam."

“Ik droomde ervan om voor mezelf te beginnen, maar deed het niet omdat ik bang was om geld tekort te komen.” Monica Helbig, financieel coach

"Door mijn uitgavenpatroon werd ik net als in mijn jeugd weer beperkt door geld. Ik droomde ervan om voor mezelf te beginnen, maar deed het niet omdat ik bang was om geld tekort te komen."

Uiteindelijk heb je de stap gezet Waar ben je op gaan besparen?

"Eigenlijk op alles. Inmiddels wist ik dat ik voor mezelf wilde beginnen en daar een buffer voor nodig had. Ik ben heel drastisch door mijn financiën gegaan en spaarde in een jaar tijd 10.000 euro. Met minder leven bleek veel leuker en makkelijker dan ik dacht. Uitgaven die ik deed zonder dat ik er erg in had, zoals een nieuw kledingstuk of even iets halen bij de Action, waren een grote kostenpost."

Je verdient nu een stuk minder en bent inmiddels alleenstaande moeder. Ben je nog steeds blij dat je je baan hebt opgezegd?

"Ja, zeker! Ik doe werk wat ik leuk vind en mijn bedrijf groeit! De eerste drie jaar was het sappelen, maar inmiddels draai ik een jaaromzet van rond de 55.000 euro. Ik zou mezelf meer kunnen uitkeren, maar ik investeer het geld dat ik verdien liever terug in mijn bedrijf. Het idee dat ik niet veel nodig heb, geeft me vrijheid. Zo stop ik elke dag met werken als mijn zoontje uit school komt. Door mijn uitgavepatroon, heb ik die luxe."