Een scheiding, faillissement of verslaving kan tot schulden leiden. 32 procent van de Nederlandse huishoudens heeft te maken met betalingsachterstanden en een op de zeven Nederlanders schaamt zich voor zijn of haar financiële situatie. Deze week in Schuldpraat: Ahmed raakte in de schulden door een scheiding en het verlies van zijn baan.

"Het huwelijk moest in Marokko ontbonden worden", vertelt de 36-jarige Ahmed. "Naast de reiskosten liepen ook de juridische kosten hoog op. Ik moest de rechtszaak bekostigen."

Bovendien raakte hij ook nog zijn baan kwijt. "Ik werkte destijds bij de NS. Na drie jaar tijdelijke contracten konden ze me geen vast contract geven. Vervolgens belandde ik in de Wajong." Zijn totale schuld bedroeg op het hoogtepunt 8.000 euro.

Nadat hij drie maanden lang zijn huur niet kon betalen, was de maat vol voor Ahmed. "Mijn gas, water en licht konden elk moment worden afgesloten. Toen besloot ik geld van mijn familie te lenen", beschrijft hij. "Op die manier voorkwam ik dat de schulden erger werden en kon ik een maand huur inlopen."

“Het voelt misschien vreemd om zakelijk met familie om te gaan als je geld van ze leent, maar zo voorkom je ruzie.” Arianne Frelink, SchuldHulpMaatje

Geld lenen bij familie kan lucht geven, maar je moet er wel mee oppassen, waarschuwt Arianne Frelink van SchuldHulpMaatje. "Maak duidelijke afspraken als je geld leent van familieleden", weet ze. "Stem bijvoorbeeld af of het geld een lening of een gift is en over welke termijn het moet worden afgelost. Spreek ook af of er rente over betaald moet worden. Het voelt misschien vreemd om zo zakelijk met familie om te gaan, maar zo voorkom je ruzie."

Een kleine schuld kan grote gevolgen hebben

8.000 euro klinkt als een relatief kleine schuld. Toch had de omvang van de schuld grote gevolgen voor Ahmed. "Het bedrag van de schuld moet je afzetten tegen iemands afloscapaciteit", legt Frelink uit. "Voor iemand in de bijstand is het haast onmogelijk om 8.000 euro af te lossen."

“Ik kon maandelijks maar 100 euro aflossen. Dat zette geen zoden aan de dijk.” Ahmed, had een schuld van 8.000 euro

Dat gold ook voor Ahmed. "Ik kon maandelijks maar 100 euro aflossen. Dat zette geen zoden aan de dijk." Het vinden van een nieuwe baan bleek de redding. "Ik kreeg een mail van Rijkswaterstaat voor een functie", vertelt hij. "Ik mocht op gesprek komen en vervolgens kreeg ik een contract aangeboden. Na mijn eerste salaris kon ik de schuld in acht maanden helemaal aflossen."

Kop in het zand

Voorkom erger en pak je schulden zo snel mogelijk aan, adviseert Ahmed. Inmiddels is hij schuldenvrij. Tijdens de aflossingsperiode onderhield hij zoveel mogelijk contact met instanties. "Soms lukte het aflossen een maand niet. Als je dat eerlijk aangeeft, blijken instanties het prima te vinden als je een maand overslaat met aflossen. Door contact te onderhouden, zorgde ik voor begrip."

Frelink vindt het dapper dat Ahmed zijn schulden durfde aan te pakken. "Veel mensen bevriezen door de stress. Ze willen het probleem wel aanpakken, maar het lukt ze niet." Om uit zo'n modus te komen, is het belangrijk om te erkennen dat het even niet lukt. "Zoek iemand die je een steuntje in de rug kan geven. Dat haalt de druk eraf." Frelink heeft ook nog een praktische tip: "Raadpleeg de Nederlandse Schuldhulproute. Hier kun je gratis en anoniem een test invullen om te zien hoe je er financieel voor staat en zo advies inwinnen."

Ahmed is niet de echte naam van de geïnterviewde. We hebben op zijn verzoek een andere naam gebruikt. Zijn echte naam is bekend bij de redactie.

Heb jij met schulden te maken (gehad) en vind je het belangrijk om je verhaal te delen? Dan komen we graag met jou in contact voor de rubriek Schuldpraat. Stuur een mailtje naar economie@nu.nl.