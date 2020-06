Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan, of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Vivian Acquah (39)

Verdient de kost als: Duurzame inzetbaarheidsadviseur

Woont: In Amsterdam

Het bonnetje van Vivian Sourcy Framboos 1,09 euro

Sourcy Lemon 1,15 euro

Sourcy Peer 1,09 euro

Sourcy 1,09 euro

5 pakken Sultana 6,25 euro (aanbieding)

2 keer mini-stroopwafels 3,00 euro (aanbieding)

Stokbrood 1,45 euro

2 pakken Coolbest 3,00 euro (aanbieding)

Verspakket courgette 3,39 euro

Griekse yoghurt 1,69 euro

3 pakken koffie 5,38 euro (aanbieding)

Hamburgers en chipolata-worstjes 7,98 euro (aanbieding)

Spekblokjes 3,59 euro

Onbekend product, vergeten 2,49 euro (aanbieding)

Kipfilet 1,50 euro (aanbieding)

Cervelaat 1,49 euro

Worst voor op brood 1,29 euro

2 repen Cote D'or 3,43 euro (aanbieding)

Pureersoep 3,49 euro

2 keer snoepgroenten 5,98 euro

2 keer gekookte bieten 2,18 euro

Boter 1,89 euro

2 keer Heksenkaas 4,48 euro (aanbieding)

6 broodjes bapao kip 4,00 euro (aanbieding)

Appels 2,99 euro

2 komkommers 0,99 euro (aanbieding)

Courgette 0,85 euro

Champignons 1,39 euro

Bloemkool 2,99 euro

Puntpaprika 1,49 euro (aanbieding)

Bananen 1,91 euro

Mini-crackers 1,49 euro

Spinazie 1,69 euro

2 zakken chips 2,00 euro (aanbieding)

Subtotaal: 109,16 euro

Totaal: 91,16 euro

Wat een lijst!

"We doen één keer in de week boodschappen, dat voorkomt dat we liflafjes tussendoor halen. Mijn vriend en ik stellen van tevoren een boodschappenlijst op. Meestal doet hij de boodschappen. Dat is zelfbescherming, ik vind de verleiding om lekkere dingen mee te nemen vaak te groot."

Je hebt 20 euro aan bonus gescoord?

"Klopt, we laten ons leiden door de aanbiedingen die in de folders staan. Naast de vaste dingen zoals yoghurt en groenten, stellen we ons weekmenu samen op basis van producten die in de aanbieding zijn. Het is ons eens gelukt om 50 euro aan korting te behalen."

Dus jullie hebben een grote voorraadkast?

"Ja, we hebben een groot huis en we hebben twee koelkasten. De tweede koelkast hadden we gekocht toen ik een kookworskhop volgde, maar nu gebruiken we 'm nog steeds. Het is handig om dingen die in de aanbieding zijn in op te slaan. Ik denk dat wij het twee weken kunnen volhouden zonder boodschappen te doen."

Vivian en haar vriend slaan graag veel boodschappen in. (Eigen foto)

Is dat ook jullie doel?

"Je krijgt het vanzelf als je let op aanbiedingen en dan inslaat. Zoiets als pindakaas is wel een paar keer per jaar in de aanbieding - en dan kopen we het in. We doen dat vooral met lang houdbare producten, maar ook met dingen die je kunt invriezen, zoals vlees."

Doe je zo al je hele leven boodschappen?

"Ik heb het van huis uit meegekregen. Mijn vriend vond het eerst onnodig, maar is nu overstag. Je hoeft niet meer voor ieder wissewasje naar de winkel. Toen we net samenwoonden deden we dat wel, dan zie je dat je veel meer uitgeeft."

Volgens mij zijn jullie fan van broodjes bapao.

"Haha, ik vind het inderdaad heel lekker en ons zoontje van zes ook. Ze waren een keer in de aanbieding en toen bevielen ze goed, dus het is daar een overblijfsel van. We hebben dat ook gehad met verspakketten en bevroren fruit."

Koekjes, chocola, chips: toch wel lekkers gekocht deze keer?

"Af en toe moet er gesnoept worden. En als er iets in de aanbieding is, zoals de chocola, is het handig om het in huis te hebben. Mijn vriend moet het dan wel op een geschikte plaats verstoppen, zodat ik er niet bij kan. Met dat thuiszitten nu is snoepen extra verleidelijk."