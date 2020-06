"In mijn branche is geen geld", "geld maakt niet gelukkig" of "rijk worden is niet voor mij weggelegd". Stuk voor stuk gedachtes die jouw financiële groei als ondernemer remmen. Zonde, want een gezonde houding over geld zorgt voor meer financiële voorspoed.

"Een vrij leven leiden én geld verdienen gaan niet samen", dat dacht Suzanne van Duijn (31) toen ze vier jaar geleden haar baan bij een PR-bureau opzegde om voor zichzelf te beginnen. Ze wilde graag meer reizen en rond kunnen komen van freelancen en haar blog over locatieonafhankelijk werken. "Ik dacht dat ik door mijn droom achterna te gaan, de behoefte om goed te verdienen op moest geven."

Hoe je over geld denkt, bepaalt je financiën

Niets bleek minder waar. Inmiddels reist Van Duijn nog steeds de halve wereld rond én draait ze een omzet van ongeveer 60.000 euro per jaar. "Hoeveel geld je als ondernemer verdient, heeft grotendeels te maken met hoe jij over geld denkt", zegt oprichter van de Money Mind Academy, Adine Faber-Versluis. Met haar bedrijf helpt ze ondernemers bij het veranderen van hun zogenoemde money mindset.

Beperkende gedachtes

Je money mindset is simpelweg hoe je over geld denkt. "Vaak zijn dit soort overtuigingen ontstaan tijdens je opvoeding", zegt Faber-Versluis. "Zo denken veel mensen dat meer geld willen inhalig is of dat ze helemaal niet meer kunnen verdienen omdat ze nu eenmaal een creatief beroep hebben."

“Het is niet nodig om werkweken van tachtig uur te draaien om veel geld te verdienen.” Adine Faber-Versluis, oprichter Money Mind Academy

Zelf kreeg Faber de overtuiging mee dat je alleen veel geld kunt verdienen door heel hard te werken. Lange tijd maakte ze dan ook werkweken van tachtig uur. Niet nodig, weet ze inmiddels. "Succesvolle ondernemers zijn juist vaak heel handig in werk automatiseren of uitbesteden", legt ze uit. "Zo hebben ze zelf de tijd om zich te ontwikkelen." Zelf werkt ze tegenwoordig nog maar twintig uur per week. "Maar", voegt ze toe. "Ik verdien wel meer dan vroeger. "

Dit heeft er grotendeels mee te maken dat ze niet langer in uren denkt, maar in waarde. "Als het goed is, word je als ondernemer steeds beter en sneller in wat je doet", legt ze uit. "Maar dat betekent niet dat je met minder geld genoegen moet nemen. De waarde van de dienst die je aanbiedt, blijft immers hetzelfde. "

Kijk of je overtuigingen wel kloppen

Maar de eerste stap in het veranderen van je money mindset is het herkennen van je beperkende gedachten over geld. Vervolgens is het handig om te kijken of dat idee eigenlijk wel klopt. "Stel je werkt in de media en bent ervan overtuigd dat je als journalist geen geld kunt verdienen", geeft Faber als voorbeeld. "Kijk dan naar voorbeelden van mensen in jouw sector die wél een prima omzet draaien."

Dit deed ook Van Duijn die eerder al de stap maakte van de juridische wereld naar de media.

"Omdat de teneur over wat er verdiend wordt in media zo negatief is, raakte ik ervan overtuigd dat ik een goed inkomen wel kon vergeten", zegt ze. Totdat ze erachter kwam dat er ook freelancers in de branche zijn die wél goed verdienen. "En dus besloot ik me daar aan te gaan spiegelen."