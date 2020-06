Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan, of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Judith Liebregts (31)

Verdient de kost als: Personal organiser

Woont: In Valkenswaard

Het bonnetje van Judith 2 pakken toiletpapier 10,99 euro

Verse aardbeien 3,99 euro

Lemondrink 0,57 euro

Aardappelen 2,25 euro

Kipdrumsticks 1,99 euro

Roomboter 1,89 euro

Ansichtkaart 2,50 euro

500 gram broccoli 1,40 euro

Griekse yoghurt 1,69 euro

Appels 1,10 euro

2 stuks kipfilet 3,99 euro

Pangasiusfilet 2,99 euro

150 gram sperziebonen 0,69 euro

Aardbeien diepvries 3,29 euro

Komkommer 0,59 euro

Boterhamzakjes 0,59 euro

Bananen 1,46 euro

Totaal 46,70 euro

Zo, toiletpapier ingeslagen?

"Klopt, ik kan weer even vooruit! Het was was 1 plus 1 gratis, dus ik heb er flink op bespaard. Het kostte me nu 10,99 euro minder."

Wist je dat het in de aanbieding was?

"Nee, ik liep er tegenaan. Maar eens in de zoveel tijd blader ik digitaal door reclamefolders heen om aanbiedingen te zoeken. Dan kom je leuke dingen tegen. Vooral bij drogisterijspullen is 1+1 gratis mooi meegenomen. Ik ben er niet veel mee bezig, maar hier en daar besparen is wel mooi."

Ga je vaak naar de supermarkt?

"Nu we in de coronacrisis zitten probeer ik maar twee keer per week in de supermarkt te komen. Er hangt vaak een wat panische sfeer, winkelen is niet meer leuk. Normaliter neem ik er meer de tijd voor. Nu doe ik boodschappen voor meerdere dagen en plan ik wat ik wanneer ga eten."

Je hebt veel groenten en fruit op je lijstje!

"Ik ben inderdaad gezond bezig, want ik bereid me voor op een fitness-photoshoot. Ik ben een sporter en ik doe veel aan krachttraining. Ik vind het leuk om eens in de zoveel tijd mijn progressie vast te leggen. De periode voor de shoot is best lastig omdat ik weinig mag van mezelf, maar ik kijk wel uit naar het eindresultaat."

De vorige fitness-photoshoot van Judith. (Eigen foto)

Hoe doe je dat?

"Ik neem er een periode van zes weken voor waarin ik zo gezond mogelijk eet en leef. In die periode houd ik alles bij wat ik eet en tel ik de calorieën. Ik kook gezonde en verse maaltijden. Pastasaus maak ik bijvoorbeeld zelf. Ook kan ik erg genieten van een goed stukje vlees."

"Ook probeer ik zo gespierd mogelijk te raken. Ik train zes dagen in de week elke dag een andere spiergroep. Daarom let ik er extra op dat ik genoeg eiwitten binnenkrijg."

Waar haal je je eiwitten uit?

"Ik maak vaak een shake met yoghurt, eiwitpoeder en vers fruit - vandaar ook de vele aardbeien op mijn bonnetje. Die shake kan ik dan overal mee naartoe nemen, lekker handig."

Eet je ook wel eens iets ongezonds?

"Ik mag een keer per week valsspelen. Gisteren heb ik bijvoorbeeld gefrituurde inktvisringen gemaakt. De week daarvoor ging ik met vrienden wat drinken. Het is heerlijk om eens in de week los te gaan. Als de shoot straks is geweest over drie weken, ga ik lekker uit eten."