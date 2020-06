Een scheiding, een faillissement, een verslaving: het kan allemaal leiden tot schulden. In Nederland heeft 32 procent van de huishoudens te maken met betalingsachterstanden en een op de zeven Nederlanders schaamt zich voor zijn of haar financiële situatie. Deze week in Schuldpraat: Ingrid (61) zat na de verkoop van haar huis met een schuld van 60.000 euro.

"In eerste instantie konden mijn man en ik dit zelf aflossen", vertelt Ingrid. "Maar toen raakte ik in de Ziektewet. Ik deed 36 jaar administratiewerk, maar mijn schouders deden het niet meer." Ze werd afgekeurd, waarna haar inkomen daalde met 600 euro per maand. "600 euro minder afbetalen per maand was geen optie, want we betaalden alleen maar rente", legt ze uit.

Dit was het keerpunt voor Ingrid. Samen met haar man stapte ze naar de schuldhulpverlening. "Dat traject duurt drie jaar. Ik dacht: dan hebben we in ieder geval nog de rest van ons leven om lekker te kunnen leven." Een verstandige zet, denkt Marion Weijers, budgetadviseur van het Nibud. "Als je ziet aankomen dat je de aflossingen niet meer na kunt komen, is het tijd voor actie."

Schuldenaar en diabetes

Ingrid en haar man kampen met diabetes. Gedurende de periode in de schuldsanering moest het gezin rondkomen van 25 euro per persoon per week. "Onze diabetes is drie jaar lang zeer onregelmatig geweest. We konden door het beperkte budget niet eten wat wij eigenlijk moesten eten als diabeet."

De Nibud-expert heeft advies voor mensen met schulden die kampen met gezondheidsproblemen. "Je kunt een verzoek indienen voor een verhoging van het VTLB (vrij te laten bedrag) als er medisch noodzakelijke kosten gemaakt moeten worden. Dit kan bijvoorbeeld het gebruik van een auto zijn", legt Weijers uit. "Of dit ook geldt voor diabetes weet ik niet, maar gezond eten met 25 euro per week is haast onmogelijk."

Kinderen stonden kostgeld af

De volwassen zoons van Ingrid wonen nog thuis. "We hebben de kinderen er altijd bij betrokken. Tijdens de periode in de schuldsanering hebben onze jongens ook bijgedragen aan het gezin. Ze stonden verplicht kostgeld af, wat direct naar de schuldsanering moest. En ze hielpen soms met de boodschappen - anders was het niet te doen."

De steun van de kinderen was enerzijds fijn, maar ook dubbel. "Ik moest op de centen van de kinderen gaan zitten. De schuldhulpverlening zei tegen me: 'Dit is voor drie jaar. Daarna kunt op het op een andere manier terugbetalen aan de kinderen.'"

Nieuwe meubels

Sinds vorig jaar zijn Ingrid en haar man uit de schuldsanering. "Die brief van de rechtbank voelde heerlijk. Het vakantiegeld was weer van ons", zegt ze. "We zijn niet op vakantie gegaan, want we hadden dringend een nieuwe eethoek nodig. Ook ons bed was in slechte staat."

Budgetadviseur Weijers herkent deze financiële keuzes. "Jarenlang is er geen geld voor nieuwe meubels, dus na de schuldsanering is het tijd voor achterstallig onderhoud", vertelt ze. "Wat we soms horen is dat mensen het extra geld in hun hoofd al drie keer hebben uitgegeven na een schuldentraject."

Ze vervolgt: "Om mensen te helpen weer grip op hun eigen budget te krijgen, adviseren wij bewindvoerders om ondersteuning te bieden door bijvoorbeeld een budgetcoach in te zetten. Die kan helpen met alles stapsgewijs weer zelf te regelen. En daarnaast adviseren we: start met het opbouwen van een buffer door maandelijks 10 procent van je inkomen opzij te zetten."

Heb jij te maken (gehad) met schulden en vind jij het belangrijk om je verhaal te delen? Dan komen we graag met jou in contact voor de rubriek Schuldpraat. Stuur een mailtje naar economie@nu.nl.