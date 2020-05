Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan, of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Maarten Soetens (35)

Verdient de kost als: Ondernemer, heeft aantal bedrijven in de IT-sector

Woont: In Nijmegen

Het bonnetje van Maarten Zoete puntpaprika 1,99 euro

Pak macaroni/spaghetti 1,50 euro

Stroopwafels 1,65 euro

1 liter halfvolle melk 1,07 euro

Biologische kiwi's 2,99 euro

Bananen 0,51 euro

Totaal: 9,71 euro

Je noemde dit in het voorgesprek een bonnetje van 'typische yup'.

"Ik noem het beestje bij zijn naampje, haha! Ik ben iemand die veel op het laatste moment haalt, niet iemand die weekboodschappen doet. Ik ga het liefst niet naar de supermarkt, alleen als alles in huis op is. Dan haal ik wat ik nodig heb. Daarom is mijn bonnetje zo kort en onsamenhangend."

Hoe vaak ga je dan ongeveer naar de supermarkt?

"Ik heb echt geen idee, het verschilt per week. Soms ga ik ook ergens eten als ik niks in huis heb en geen zin heb om boodschappen te doen. Ik weet trouwens ook nooit van tevoren waar ik zin in heb, daarom doe ik ook geen weekboodschappen. Pas om het moment zelf weet ik wat ik wil eten."

Oei, boodschappen doen als je trek hebt?

"Haha, ja het is het slechtste moment om naar de supermarkt te gaan, maar ik doe dat wel. Ik heb ook meestal wel vijf zakken chips liggen thuis, omdat ik dan een avondmaaltijd koop, maar ook een zak chips omdat ik trek heb. Meestal lukt het om wel eerst die avondmaaltijd te maken."

Hoeveel geld geef je denk je per week uit?

"Ik kijk nooit naar wat ik uitgeef. Ik laat me niet echt leiden door wat iets kost. De ene keer geef ik 5 euro uit voor een kant-en-klare maaltijd, de andere keer 35 euro, als ik bijvoorbeeld cola en bier haal."

Maarten koopt kant-en-klaar, maar ook direct bij de boer. (Eigen foto)

Kook je wel eens zelf?

"Ja, soms wel, maar ik hou er niet van. Ik ga normaliter ook vaak uit eten, wat nu tijdens de coronacrisis niet kan. Maar: restaurants bezorgen wel. Daar maak ik wel twee of drie keer per week gebruik van. Het is een win-winsituatie: ik hou niet van koken en de ondernemers hebben hun inkomsten nodig. Zo kan ik ze een handje helpen."

Ik zie pasta op je bonnetje staan, deze keer wel gekookt?

"Klopt, ik heb spaghetti met gehaktballetjes gemaakt. Het gehakt komt uit een vleespakket dat ik bij een boer heb besteld. Ik ken het bedrijf en ik haal of bestel daar vlees en sommige groenten. Je betaalt er iets meer voor, maar de kwaliteit is veel beter. En zo help ik ook de boer. Helemaal in deze tijd, nu er minder wordt afgenomen door de coronacrisis en er vaker een overschot is."

Dus kant-en-klare maaltijden bij de super, maar ook vleespakketten bij een boer?

"Haha, ja… Ik ben op een leeftijd gekomen waarop ik ook wel ga twijfelen en nadenken over hoe het met de wereld zit. Gaat het alleen om jezelf, of ook om anderen? Door bij de boer te kopen, hoop ik een stukje terug te geven aan de boer en aan de wereld. Daar wordt mijn eten dan wat eerlijker en puurder van."