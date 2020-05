Nieuwe beleggers staan in de wachtrij bij online beleggingsplatform DEGIRO. Veel mensen lijken de coronacrisis aan te grijpen om te beginnen met beleggen. Om het risico te beperken is het wel verstandig om niet alles in één keer te investeren, maar het in stapjes te doen.

Martijn Rozemuller, managing director bij VanEck Europe, ziet dat de coronacrisis mensen heeft wakker geschud. "In de eerste weken dat de beurzen omlaaggingen, was 80 of 90 procent van de vragen die wij kregen: hoe kan ik nu beginnen met beleggen? Ik denk dat er best wat mensen met het idee rondliepen en misschien om de verkeerde redenen de stap nog niet gezet hadden. Dit is echt een aanleiding geweest om wat meer door te pakken."

Wie in maart meteen de daad bij het woord heeft gevoegd, deed dat op het best mogelijke moment, denkt beleggingsexpert Richard de Jong van Van Lieshout & Partners. "Een crisis is het allerbeste moment om te beginnen. De beurs is vanaf halverwege maart met 30 tot 40 procent hersteld. Daar doe je normaal vijf jaar over en dat verdiende je nu in anderhalve maand."

“Als je gaat beleggen, zorg er dan voor dat je het geld vijf of tien jaar kunt missen.” Martijn Rozemuller, managing director Van Eck Europe

Zijn beleggers die nog in de wachtrij staan te laat? De Jong wijst erop dat vooral technologieaandelen hard zijn gestegen. Amazon en Google in de Verenigde Staten, en in Nederland chipmachinefabrikant ASML en betaaldienstverlener Adyen. "Heel veel andere bedrijven staan nog dik in de min. Als je denkt dat de coronacrisis tijdelijk is en de wereldeconomie niet vergaat, dan is het nog steeds een heel goed moment."

Spreiden over sectoren en in de tijd

Hét principe van beleggen is spreiden. Met indexfondsen is het mogelijk om spreiding over verschillende sectoren en bedrijven te krijgen. "Een van de veelgemaakte beginnersfouten is om een paar aandelen te kopen die hard zijn afgestraft. Zorg voor een goede spreiding en zorg dat je het geld vijf of tien jaar kunt missen", zegt Rozemuller. Hij raadt beginners ook aan om niet in één keer een heel bedrag te beleggen. "Voeg bijvoorbeeld elke maand of elk kwartaal een klein stukje toe. Zo krijg je automatisch spreiding omdat je op verschillende momenten de markt in gaat."

Een andere manier om te spreiden is om naast aandelen in obligaties te beleggen. Obligaties zijn leningen aan overheden of bedrijven. De waarde van obligaties stijgt als de rente daalt. Omdat dit bijna altijd gebeurde als op de beurs paniek uitbrak, zijn obligaties een soort stootkussen in slechte tijden.

Houd een buffer

De Jong van Van Lieshout & Partners is van mening dat de extreem lage rentestanden obligaties onaantrekkelijk maken. "Het kan een mooie schokdemper zijn, maar dan moet je accepteren dat het niks oplevert. Voor de meeste mensen is een spaarrekening een goed alternatief."

Geld op een spaarrekening houden is altijd een goed idee, concludeert hij. "Houd altijd een buffer op je spaarrekening. Gebruik alleen dat stuk van je spaargeld dat je de komende tien jaar echt niet nodig hebt. Het kan ook een paar jaar tegenzitten met aandelenbeleggingen en je moet de tijd hebben om dat te overbruggen."