Een scheiding, een faillissement, een verslaving: het kan allemaal leiden tot schulden. In Nederland heeft 32 procent van de huishoudens te maken met betalingsachterstanden en een op de zeven Nederlanders schaamt zich voor zijn of haar financiële situatie. Deze week in Schuldpraat: de 39-jarige Roy J. (achternaam bij de redactie bekend) uit Maastricht raakte na een vechtscheiding en de gedwongen verkoop van zijn huis in de schulden.

"Ik moest opeens weer bij mijn ouders wonen. Dat was heel moeilijk", vertelt Roy. Uiteindelijk ging hij de schuldsanering in - met succes, want inmiddels is hij volledig schuldenvrij.

"50 euro is nog steeds heilig voor me. Tijdens de sanering kon ik iedere vrijdag om 13.00 uur 50 euro opnemen", herinnert hij zich. "Je herkende iedereen in de wijk die in de schuldsanering zat. Als je iemand op vrijdag rond 13.00 uur ziet pinnen, weet je genoeg." Roy ervoer veel vooroordelen. "Mensen gaan ervan uit dat de schuldsanering je eigen schuld is en dat je geld hebt weggegooid aan televisies en Wehkamp."

Arianne Frelink, communicatieadviseur bij SchuldHulpMaatje, herkent de vooroordelen. "Terwijl het iedereen kan overkomen. Een op de vijf mensen heeft financiële problemen", benadrukt ze. "Het zit in onze cultuur, over geld praat je niet. Als je aan mensen vraagt of ze iemand met schulden kennen, kennen ze vaak niemand. Terwijl het statistisch gezien onmogelijk is dat je niemand met betalingsproblemen kent. Mensen met schulden denken daarom vaak dat ze de enige zijn."

Cadeautjes uit de budgetbak

Roy moest tijdens de schuldsanering rondkomen van 50 euro per week met een dochter in co-ouderschap. Zijn dochter was op de hoogte van de financiële situatie. "Ze werkte wel mee. Maar als ze naar een verjaardagsfeestje moest, was het rot. Ik had meestal maar 5 euro voor een cadeautje en moest zoeken in de budgetbak. Dan breekt je hart."

De SchuldHulpMaatje-expert erkent dat het lastig is hoe je omgaat met kinderen als je in de schulden zit. "Het is goed om als ouders te proberen om te denken", adviseert ze. "Op de korte termijn is de situatie heel vervelend. Op de lange termijn geef je kinderen iets waardevols mee, doordat je ze zo kunt leren met geld om te gaan. Veel jongeren die bij ons aankloppen, geven aan dat ze thuis nooit hebben geleerd met geld om te gaan." Frelink plaatst daarbij een kanttekening: "Pas op dat je je kinderen er niet mee belast. Maar het is wel belangrijk om te laten weten dat de voorraad geld niet eindeloos is."

Daten in tijden van schuldsanering

Tijdens zijn periode in de schuldsanering begon Roy weer met daten. "Na mijn wekelijkse boodschappen hield ik ongeveer 5 à 10 euro over. Dat is lastig voor een date. Ik moest altijd rekenen hoeveel een kopje koffie kostte - en dan moest ik oppassen dat er niet een tweede werd besteld", vertelt hij.

"Dat daten met schulden lastig kan zijn, heeft weer te maken met schaamte", weet Frelink. "Durf je toe te geven dat een etentje er even niet in zit? Het gevaar is dat mensen geld blijven uitgeven dat ze niet hebben." Delen dat je in de schulden zit, is niet het eerste wat mensen in hun dateprofiel zetten. "Mocht blijken dat er een klik is met de persoon die je datet - en het vertrouwder voelt - dan kun je iets delen over je financiën."

Frelink benadrukt: "Het is mooi als na een scheiding en het afwikkelen van schulden, er ook in de liefde weer licht aan de horizon komt. Maar durf ook zakelijk te zijn en te kijken wat die nieuwe situatie financieel voor je betekent, zodat je niet opnieuw in de problemen komt."

Heb jij te maken (gehad) met schulden en vind jij het belangrijk om je verhaal te delen? Dan komen we graag met jou in contact voor de rubriek Schuldpraat. Stuur een mailtje naar economie@nu.nl.