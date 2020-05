Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan, of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Bernhard Vreugdenhil (25)

Verdient de kost als: cameraman/editor

Woont: in Ede

Het bonnetje van Bernhard 1 paprika 0,99 euro

2 courgettes 1,08 euro

Scharreleieren 2,99 euro

Kilo aardappelen 1,99 euro

Bakje cherrytomaten 0,59 euro

4 trostomaten 0,78 euro

Bakje paddenstoelen 2,99 euro

Bakje champignons 0,95 euro

3 zoete aardappels 1,15 euro

Vegetarische schnitzels 2,69 euro

Goudse kaas 8,69 euro

Mozzarella 2,59 euro

Grana Padano 2,99 euro

Kleine broodjes 0,79 euro

Volkoren bol 1,09 euro

Boerenvolkoren heel brood 1,49 euro

Kwark 0,89 euro

Slagroom 1,19 euro

Crème fraîche 0,69 euro

Krokante muesli 1,89 euro

Pak havermout 0,50 euro

Volle melk 0,96 euro

Risottorijst 1,55 euro

Couscous 2,46 euro

Kokosmelk 1,75 euro

Puro 2,99 euro

2 blikken tomaat 0,90 euro

2 pakjes noodles 1,98 euro

Blik kidneybonen 0,72 euro

6 chocoladerepen 10,90 euro

Zak chips 0,92 euro

Zakje minifriet 0,59 euro

Zak kaasflips 0,94 euro

Totaal: 66,89 euro

Ik zie veel goedkope producten, maar ook dure mozzarella.

"Ik ben net overgegaan op een dure variant, omdat deze veel lekkerder is. De laatste tijd koop ik wat luxere producten, omdat ik heb gemerkt dat dat echt een verschil maakt in je maaltijd. Ik wil wat meer overgaan op A-merken in plaats van C- tot D-merken. En er verandert meer de laatste tijd: normaliter jaag ik altijd op korting en koopjes, maar de afgelopen weken niet meer."

Waarom niet?

"Voor de coronacrisis ging ik elke dag één of twee keer naar de supermarkt. Ik vond dat altijd chille momenten. Maar nu iedereen afstand van elkaar moet houden, is de sfeer verslechterd. Nu wil ik er het liefst zo min mogelijk zijn."

Hoe doe je dat?

"Ik ga nu maar eens in de anderhalve week naar de supermarkt. Ik heb een heel systeem bedacht om zo efficiënt mogelijk boodschappen te doen. Ik zoek eerst recepten voor zes avondmaaltijden uit. Voor elke maaltijd neem ik een bakje mee dat ik in mijn winkelwagentje zet. Ik scan de boodschappen met een handscanner en stop ze meteen in het goede bakje."

Serieus?

"Haha, ik verbaas me er zelf ook over, ik ben niet een enorm gestructureerd type. Maar het is heel handig om al die bakjes in de koelkast te hebben, ik stop zelfs het recept erbij. Mijn vrouw houdt niet van koken en ik heb er soms ook niet zo'n zin in aan het einde van de dag. Maar hierdoor is het makkelijker geworden. Met de goede recepten en ingrediënten draai je zo een restaurantmaaltijd in elkaar."

Bernhard heeft een nieuw systeem om boodschappen te doen. (Eigen foto)

Zijn jullie nu meer geld kwijt?

"Ja, we zijn wel wat duurder uit. Maar we hebben een zuinige levensstijl en we hebben geen kinderen. Ook eten we soms bij vrienden. En we zijn allebei veel onderweg, dan snacken we iets. Vandaar dat we maar boodschappen doen voor zes maaltijden in anderhalve week. Daardoor kunnen we ook wat meer geld besteden aan de maaltijden die we wel maken."

"Ook ga ik weleens zelf vissen en dan eten we forel van de barbecue. Een paar aardappelen erbij, wat spinazie en klaar. We hebben sinds kort ook een driepoot met een heksenketel eraan, zodat we buiten kunnen koken. Dan maak ik een makkelijke pot eten, je kunt zoveel bij elkaar mieteren."

Ga je door met je systeem als de coronacrisis voorbij is?

"Goeie vraag! Dat weet ik niet. Misschien verval ik wel weer in mijn dagelijkse gang naar de supermarkt om koopjes te scoren. Maar het kan ook dat dit zo goed bevalt dat het een patroon wordt."