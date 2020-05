Door zonder adviseur via internet een hypotheek af te sluiten, kun je flink wat kosten besparen. Aanbieders van zogenoemde execution-onlyhypotheken zien de vraag dan ook groeien. Toch is dit voor veel consumenten niet geschikt, al is het maar omdat veel mensen zeker willen weten dat ze niets missen.

Independer biedt sinds 2016 execution-onlyhypotheken aan. Het aantal klanten is de afgelopen jaren grofweg verdubbeld, vertelt klantreismanager Marga Lankreijer.

"Wij zien dat veel mensen het graag willen. We hebben een keer onderzocht wat voor beroepen zij hebben. Daaruit bleek dat de meesten bij een bank of verzekeraar werken of consultant zijn, maar we zien bijvoorbeeld ook mensen die bij de overheid werken."

Veel van deze klanten kiezen voor de lage prijs, gaat Lankreijer verder. Daarnaast zijn ze vaak wat hoger opgeleid en hebben ze zich verdiept in de materie.

Vier of vijf avonden werk

Jelle Thijssen sloot de hypotheek voor zijn eerste woning zelf af. Hij heeft er een aantal avonden werk in gestoken. "Ik merkte dat ik na een aantal avonden wist wat ik wilde en wat er belangrijk was. Mijn partner en ik hebben allebei een vaste baan, ons fundament is goed. We hebben gekeken wat de mogelijkheden waren en toen schrok ik nogal van de advieskosten."

Een belangrijk onderdeel van de aanvraag van een hypotheek is de risico's en toekomstscenario's goed in kaart brengen. Een goede hypotheekadviseur brengt die ter sprake, bij execution only moet de consument daar zelf op letten. Thijssen heeft er goed naar gekeken, vertelt hij. "Je moet dan denken aan arbeidsongeschiktheid of een relatiebreuk. Dat kun je voor een deel afvangen met een assurantieadviseur. Maar execution only leent zich wel het beste voor mensen die het leuk vinden, deskundig zijn en ook een beetje blanco kunnen starten."

Hans André de la Porte van de Vereniging Eigen Huis is het daar volledig mee eens. "Execution only is het meest geschikt voor eenvoudige rechttoe rechtaan hypotheken." Als er bijzonderheden of complicaties zijn, komt toch al snel weer de hypotheekadviseur in beeld.

"Dat kan bijvoorbeeld de terugloop van inkomen zijn, zoals nu met corona. Het kan ook te maken hebben met de voorgeschiedenis. Mensen kopen samen een huis waarbij een van de twee eerder een huis heeft gehad. Dan is er misschien overwaarde of de een begint met dertig jaar hypotheekrenteaftrek, terwijl de ander er al tien jaar op heeft zitten."

Grote behoefte aan zekerheid

André de la Porte voegt eraan toe dat veel woningkopers graag advies willen. "De gedachte 'als je een huis koopt en het gaat mis met je relatie, dan verkoop je het gewoon' is al in de vorige crisis echt verdwenen. Mensen zijn veel voorzichtiger geworden met de aanvraag van een hypotheek. Ze willen dat gesprek face to face om vragen en onzekerheid weg te nemen."

Dat is ook de conclusie van Thijssen. "Je moet hiervoor stevig in je schoenen staan. Geldt dat niet voor jou en ben je wat twijfelachtig? Dan raad ik het af. Weet dat je je eigen adviseur bent."