Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan, of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Renske de Gee (43)

Verdient de kost als: Coach voor moeders met kinderen met autisme en ondernemer in Thailand, om vrouwen te helpen financieel zelfstandig te zijn

Woont: In Oegstgeest

Het bonnetje van Renske Bloemkoolbodem 3,55 euro

40 gram biologische rucola 1,05 euro

2 keer biologische bleekselderij 3,78 euro

Sperziebonen 1,89 euro

2 biologische zalmfilets 6,06 en 5,95 euro

6 volkoren bolletjes 0,95 euro

2 hotdogbroodjes 2,00 euro

Mozzarella 2,07 euro

4 bagels 1,29 euro

Blueberry muffin-reep 3,06 euro

2 pakken haverdrink 3,27 euro

2 bekers kokosyoghurt 3,18 euro

2 keer hotdogs 4,78 euro

2 blikken biologische kikkererwten 2,50 euro

5 pitabroodjes 1,09 euro

2 keer pizza Margherita 4,70 euro

Totaal: 51,62 euro

Dat is veel brood!

"Haha, ja! We doen onze weekboodschappen bij een andere supermarkt, maar bij deze supermarkt kopen we de dingen die ze daar niet hebben, zoals lekker brood. In het weekend maak ik altijd een verwenontbijt voor mijn gezin: bagels met smeerkaas en zalm voor mijn man en mijzelf en bolletjes voor de kinderen."

Ik zie biologische zalmfilet, maar ook hotdogs.

"Dat klink gek, hé? Mijn man, mijn dochter en ik eten heel gezond, maar mijn zoon heeft autisme en is een moeilijke eter. Dus koop ik voor hem af en toe iets wat hij wel heel graag lust, zoals hotdogs op een broodje."

Koop je meestal biologisch?

"Als ik een biologische variant van een product tegenkom, koop ik dat. Zo niet, dan koop ik de normale variant. Ik ga er dus niet voor naar een biologische winkel, dat vind ik dan te ingewikkeld. Met vlees doe ik het anders: als er niks biologisch is, koop ik het niet."

Renske de Gee geniet van eten en kiest voor weinig zuivel, vlees en suiker. (Foto: Fleur Schiffelers)

Voor wie zijn de bloemkoolbodems?

"We houden elke vrijdagavond met het gezin een filmavond met pizza. Mijn zoon lust alleen de Margherita-pizza uit deze supermarkt. Voor de anderen en mijzelf probeer ik een gezonde pizza te maken met een bloemkoolbodem, zelfgemaakte tomatensaus, mozzarella, rucola en olijven."

Twee pakken haverdrink, dat gaat er dus goed in?

"Nee, eigenlijk niet, ik vind het niet zo heel lekker! Maar ik probeer zo min mogelijk zuivel te nemen. Ik geloof niet dat zuivel echt gezond is. Mijn kinderen drinken bijna geen melk. Ik drink het alleen in mijn koffie. We eten wel weer kaas. Ik ben ook niet iemand die een geheelonthouder is. Ik geniet, maar ik probeer wel met mate zuivel, vlees en suiker te eten."

Wat ga je maken met de kikkererwten?

"Daar ga ik zelf falafel van bakken, vandaar ook de pitabroodjes. Ik koop zo min mogelijk kant- en-klare dingen en pakjes en zakjes. Ik ben echt geen gezondheidsfreak, maar ik geloof niet dat eten uit een fabriek moet komen. Ik maak het dan liever zelf, met eigen ingrediënten en lekker vers."