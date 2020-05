De afgelopen tijd is het aantal aanvragen voor een hypotheekverhoging flink toegenomen. Het lijkt erop dat meer woningbezitters in coronatijd besluiten om hun huis een upgrade te geven. Financiering met een hypotheekverhoging wordt wel pas aantrekkelijk als de verbouwing groot genoeg is.

Verschillende partijen in de hypotheekmarkt zien een flinke toename van aanvragen voor een verhoging. Bij De Hypotheker bedroeg deze in april ruim 20 procent ten opzichte van maart.

ABN AMRO ziet in deze coronatijd zelfs een verdubbeling, laat een woordvoerder weten. Waar moeten huizenbezitters op letten bij een verhoging van hun hypotheek? Vijf aandachtspunten op een rij.

1: Hypotheek pas zinnig vanaf 25.000 euro

Het aanvraagproces is bij een verhoging niet anders dan bij een hypotheekaanvraag voor een woningaankoop of het oversluiten van een hypotheek. Zowel het inkomen als de woningwaarde worden getoetst.

Dat betekent dat er aanzienlijke kosten bij komen kijken zoals advieskosten, kosten van de bank, taxatiekosten en notariskosten. Het Nibud schat dat een verhoging van de hypotheek daardoor pas bij een verbouwing van minstens 25.000 euro zinvol is.

2: Besparen op afsluitkosten

Er zijn wel mogelijkheden om te besparen, zegt Carina Kloet van De Hypotheker. "Soms kunnen kosten worden bespaard door gebruik te maken van de bestaande hypothecaire inschrijving door een onderhandse opname, of door de WOZ-waarde te gebruiken." Het eerste scheelt notariskosten, het tweede kosten voor een taxatie.

3: Vermijden aanleveren documenten

Een aanvraag voor een verhoging geeft flinke rompslomp. Er moet veel informatie worden aangeleverd zoals loonstroken en identiteitsbewijzen.

Kloet wijst erop dat sommige aanbieders het sinds kort mogelijk maken om een verhoging aan te vragen via een geautomatiseerd proces. Florius, onderdeel van ABN AMRO, doet dit bijvoorbeeld. In plaats van dat klanten zelf alle informatie moeten aanleveren geven ze toestemming aan een online systeem om informatie op te halen bij overheidsdiensten. Dit kan woningbezitters een hoop werk schelen.

4: Oversluiten in plaats van verhogen

Een gevolg van een verhoging is dat het kan leiden tot een hogere rente voor de hele hypotheek, waarschuwt de Consumentenbond. Als de verhouding tussen het hypotheekbedrag en de woningwaarde stijgt, brengt de bank mogelijk een extra opslag in rekening. Het kan daarom een goed idee zijn om de hele hypotheek over te sluiten bij een verbouwing.

5: Bewaar bonnen voor de Belastingdienst

Voor een lening voor een verbouwing geldt in principe dat er recht is op hypotheekrenteaftrek. Dat geldt behalve voor een hypotheek ook voor een persoonlijke lening. Het belangrijkste is om alle bonnen goed te bewaren. De Belastingdienst kan er altijd om vragen, er is geen maximale bewaartermijn.

Onderzoek ook de alternatieven

Het is altijd goed om te kijken naar andere opties voor het financieren van een verbouwing, zegt de woordvoerder van ABN AMRO. Denk aan het gebruik van spaargeld, of een persoonlijke lening.

"Bij de keuze tussen een hypotheek of een persoonlijke lening moet rekening worden gehouden met zowel de rente die de klant over de hele looptijd gaat betalen als de kosten die hij moet maken voor het afsluiten van de lening. Voor het verhogen van een hypotheek krijgt de klant hier altijd mee te maken terwijl dat voor een persoonlijke lening meestal niet geldt."