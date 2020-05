De meerderheid van de werknemers die eind deze maand het vakantiegeld op de rekening gestort krijgen, kan een hoger bedrag tegemoetzien dan vorig jaar. Volgens salarisstrookjesverwerker ADP komt dat door een verandering in de belasting.

"Het netto vakantiegeld valt als gevolg van aangepaste belastingtarieven hoger uit in vergelijking met vorig jaar", schrijft ADP donderdag. Alleen werknemers die parttime werken en tussen de 1.000 en 1.250 euro verdienen, gaan er niet op vooruit. "Zij leveren ten opzichte van 2019 enkele euro's in."

Het meevallertje wordt veroorzaakt doordat het belastingpercentage voor bijzondere beloningen, waar het vakantiegeld onder valt, lager ligt dan vorig jaar. Mensen met een minimumloon houden bijvoorbeeld een paar tientjes meer over. De groep die het meest profiteert zijn de mensen die twee keer modaal of hoger verdienen: zij houden zeker 120 euro meer over.

Nederlanders met lagere, parttime lonen tussen de 12.960 en 16.200 euro per jaar gaan er als een van de weinige groepen op achteruit; zij krijgen ongeveer 7 euro minder vakantiegeld.

ADP merkt op dat werkgevers vanwege de coronacrisis mogelijk op zoek zijn om de vakantiegelduitbetaling uit te stellen, maar dat er wettelijk maar weinig mogelijkheden zijn om hieronderuit te komen. Werkgevers lijken alleen in samenspraak met werknemers een dergelijk besluit te kunnen nemen.