Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan, of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Nieke Westerik

Verdient de kost als: Regionaal coördinator van Yoba 4 Live

Waar: Oeganda, Afrika

Woont: Tijdelijk bij zus in Wageningen

Het bonnetje van Nieke 6 Gerardus blondbier 4,99 euro

800 gram sperziebonen 3,78 euro

Crème fraîche 0,69 euro

2 preien 0,90 euro

Magere yoghurt 0,75 euro

Halfvolle vanilleyoghurt 0,92 euro

Drinkyoghurt 0,89 euro

Kronkelchips 0,84 euro

Gemberkoek 0,99 euro

Lange vingers 0,95 euro

Vegetarische bitterballen 16 stuks 2,29 euro

Mosterd 0,38 euro

2 afbakbroodjes 0,90 euro

Goudse kaas extra belegen 3,69 euro

Kop soep champignon 0,40 euro

Peren 1,59 euro

Cashewnoten gezouten 2,99 euro

2 ijsstammen 1,98 euro

Komkommer-selderij salade 0,89 euro

Totaal: 30,81 euro

Zo, heb je een feestje?

"Nee, dat zou wel gek zijn tijdens de coronacrisis. Ik woon tijdelijk bij mijn zus in een studentenhuis en we hebben een avond samen gekookt. Indiase curry met sperziebonen en ijs toe. De broodjes zijn voor een lunch met mijn ouders."

Dus dit is niet iets echt een normaal bonnetje voor je?

"Toch wel, want ik eet elke week wel chips en gemberkoek! Dat is zo'n ontbijtkoek met stukjes gember erin. Het stond vroeger altijd bij ons in de kast en ik eet het nog steeds. Ik neem het zelfs mee naar Oeganda."

Oeganda?

"Eigenlijk woon en werk ik daar, maar door de coronacrisis ben ik nu even in Nederland. De boodschappen die ik daar doe zijn natuurlijk heel anders. Groenten en fruit koop je langs de kant van de weg. Het fruit is vooral heerlijk en goedkoop: zes passievruchten voor 0,25 cent, een avocado voor 0,10 cent. In Nederland is boodschappen doen makkelijker, maar ook duurder."

Nieke doet normaliter boodschappen in Oeganda. (Foto: Eigen foto)

Wat mis je uit de Nederlandse supermarkt als je in Oeganda bent?

"Muesli. In Oeganda ontbijten ze veel met gefrituurde snacks. Dan verlang ik toch wel naar mijn bord yoghurt met muesli."

Vandáár dat je zoveel yoghurt op je lijstje hebt staan.

"Inderdaad. Soms eet ik wel een pak yoghurt per dag. In Oeganda werk ik op een project dat de zuivelproductie in het land stimuleert. Als ik daar veel zuivel koop, help ik daar de lokale zuivelboeren mee. Vroeger at ik ook veel yoghurt, omdat dat veel werd achtergelaten in afvalbakken bij supermarkten. Ja, ik dumpsterdivede: het redden van weggegooid eten."

Vertel meer!

"Ik deed dat voor ik naar Afrika vertrok, in mijn studententijd. Ik betaalde nooit voor boodschappen. In heel veel vuilnisbakken zit goed eten. Het wordt te snel weggegooid, terwijl de over-de-datum-grens niet betekent dat de producten niet meer goed zijn. Ik vond het logischer om die producten eerst op te eten. Toen ik naar Afrika vertrok, stopte ik er automatisch mee, want daar gooit niemand goed eten weg. En er zijn minder kant-en-klare producten."

Ga je nu weer dumpsterdiven?

"Ik denk het niet, maar wie weet. Ik ben ook wat ouder geworden en ik vind het ook wel fijn om te kopen wat ik wil. Ook denk ik dat voedselverspilling van bovenaf aangepakt moet worden. Dat is is iets wat ik in Afrika heb geleerd: ik probeer mijn verantwoordelijkheid te nemen, maar uiteindelijk kunnen corruptie en armoede pas echt worden aangepakt door regelgeving."