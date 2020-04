Sinds een paar weken krijgen veel mensen die een hypotheek aanvragen te maken met een extra vragenlijst. Banken proberen zo het risico in te schatten dat een nieuwe hypotheekklant door de coronacrisis in de problemen zal komen.

Voor een soepele afhandeling van de aanvraag kan de consument die vragenlijst het beste zo gedetailleerd en volledig mogelijk invullen.

Oscar Noorlag, compliance officer bij Van Bruggen Adviesgroep, ziet de coronaverklaring steeds vaker opduiken bij hypotheekaanvragen. "Wat wij van onze adviseurs horen is dat er vooral bij medewerkers met een intentieverklaring extra vragen worden gesteld."

"Bij medewerkers in vaste dienst worden extra vragen gesteld als ze werkzaam zijn in een potentieel getroffen sector. Daarbij is het dan regelmatig discutabel waarom een sector als getroffen wordt aangemerkt."

Banken doen dit vooral om hun risico's te beperken voegt Noorlag toe. "Ze willen de kans zo klein mogelijk maken dat een klant zijn baan kwijtraakt en daardoor de maandlasten niet meer kan betalen."

Bank snel klaar met goed ingevulde vragenlijst

De vragen gaan zowel over de werkgever, als over de eigen financiën van een aanvrager, vertelt financieel planner Jacques de Bot van 55+ Hypotheek Planners.

"Kun je aangeven of er al een aanvraag is gedaan bij de overheid? Dat is een indicator of een bedrijf in de moeilijkheden zit of nog steeds draait zoals het zou moeten draaien. Of ze stellen de vraag 'stel dat je inkomen zou wegvallen, hoe denk je dan je hypotheeklasten te kunnen blijven betalen?'"

De Bot raadt aan om er zorg en aandacht aan te besteden. "Ga niet invullen dat iets niet van toepassing is. Je moet goed aangeven wat de zekerheden zijn en waarom er bijvoorbeeld geen omzetdaling wordt verwacht. Ik heb ook klanten die een ton op de bank hebben staan en daarmee de hypotheeklasten kunnen betalen."

"Dat is prima, maar vul dat dan ook heel gespecificeerd in met het rekeningnummer en het saldo. Als je het compleet invult en het is verifieerbaar dan is de bank er snel mee klaar."

Extra vragen, langere doorlooptijd

Is het realistisch om van werknemers te verwachten dat zij iets zeggen over de vooruitzichten van hun werkgever. "Nee, een enkeling kan dat, maar de meesten kunnen die inschatting niet maken. Vaak is het zelfs voor de werkgever moeilijk", antwoordt Noorlag.

Hij ziet de vragenlijst als een flinke belasting voor klanten. "Extra vragen betekent meer tijd voor het doorloopproces. Het grootste probleem is dat geldverstrekkers niet erg transparant zijn over hun beleid en dat ze aangeven dat alles per klant beoordeeld wordt."

Werknemers kunnen de vragen wel doorspelen naar hun werkgever, voegt De Bot toe. De adviseur kan daar ook een rol bij spelen. "Ik verzoek dan om een verklaring op briefpapier van de werkgever, een duidelijke omschrijving wie het heeft ingevuld, een duidelijk leesbare handtekening en een stempel."

"Als de werkgever geen gebruik maakt van overheidssubsidies, het orderboek vol is en het werk nu alleen even plat ligt omdat de regering dat zo heeft besloten, dan heb je het toch redelijk goed onderbouwd."