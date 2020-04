Sinds de start van de coronacrisis in maart zijn meer woningen te koop gezet dan in dezelfde periode een jaar eerder, meldt onderzoeksbureau Dynamis vrijdag. Volgens het bureau halen woningbezitters de geplande verkoop van hun woning naar voren vanwege de toegenomen onzekerheid.

Vooral in Amsterdam en Utrecht, waar de woningprijzen soms in korte tijd flink zijn gestegen, worden meer woningen te koop gezet.

Maar ook in andere gemeenten die de woningprijzen sinds de kredietcrisis met meer dan 30 procent hebben zien stijgen, is het nieuwe aanbod een kwart groter dan een jaar eerder. In gemeenten met gematigdere prijsstijgingen is het aanbod met 15 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder.

In januari en februari daalde het aantal te koop gezette woningen juist. Volgens Dynamis kan de huidige aanwas deze daling echter niet compenseren.

Sinds 2013 is sprake van een gestage stijging van de huizenprijzen. Volgens sommige economen zal de coronacrisis ertoe leiden dat de woningprijzen zullen dalen.

